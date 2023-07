Empreendedorismo transforma. E tenho observado que em comunidades de baixa renda fica ainda mais claro que empreender muda o presente e melhora o futuro.

É muito comum ver muitos donos de algum negócio nestas regiões. São as donas de lojas de roupas, o dono do trailer de cachorro-quente e o dono da oficina mecânica do bairro, por exemplo. Quem faz disso um propósito, certamente é parte de um impacto coletivo.

Por isso, acredito que incentivar e impulsionar essa turma é essencial para o movimento positivo da economia do país. Para milhares de brasileiros é a melhor chance de renda, sustento e dignidade.

À frente de um fundo de impacto social, posso dizer que nosso país tem muito potencial. No Estímulo, literalmente estimulamos o empreendedor brasileiro desde o início do seu negócio.

Já destinamos algo em torno de R$ 168 milhões para cerca de 3 mil empreendedores de diversos estados. 90% das iniciativas que receberam ajuda são negócios estabelecidos em regiões de baixa renda.

O Estímulo eleva o potencial de lideranças na base da economia. A geração de empregos é um dos pilares da nossa atuação. Até agora o apoio financeiro gerou 30 mil novos empregos e teve força de impacto de 93 mil pessoas.

As empresas registraram também um crescimento de 27% em uma média anual.

Já em termos de capacitação, ajudamos o empreendedor a tomar conhecimento de soluções que possam impulsionar o seu próprio negócio.

Oferecemos conhecimento sobre ferramentas, incluindo as de soluções de marketing digital para se vender mais nas redes sociais, por exemplo. Além, é claro, de soluções para a área de finanças e gestão para as micro e pequenas empresas.

Até hoje, tivemos cerca de 100 mil empresas desse porte inscritas na plataforma.

Esses pequenos negócios movimentam o comércio local e promovem o desenvolvimento social.

Um bom exemplo disso é a história da Sueli Mendes. A empreendedora trabalha dia-a-dia com seu trailer de lanches em uma região de baixa renda na zona sul paulistana.

Ela buscou apoio financeiro com o Estímulo e foi beneficiada com crédito assistido. Com os recursos em caixa, ela conseguiu trocar seu trailer por um mais equipado. O veículo novo, que possui cobertura, garante mais infraestrutura no local de trabalho.

É fácil ver a força do empreendedorismo porque ela está em todos os lugares. É um dos motores que impulsionam a economia, principalmente num país tão grande e plural como o Brasil.

O segredo está em empoderar quem precisa e quer somente uma oportunidade. Aqueles que lutam e buscam dignidade.

Vamos acelerar o movimento que incentiva essas iniciativas. Temos que ter mais organizações que libertem o empreendedor brasileiro e que o impulsione.

Precisamos dessa sacudida e temos que tirar de cena os maiores entraves que existem para empreender no Brasil.