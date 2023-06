Nos dias 14 e 15 de junho, dois eventos demarcaram o afroturismo como pauta que vem gerando o comprometimento de diferentes setores: uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília e uma série de visitas aos ministérios.

Como mencionou o Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, após uma provocação da Diaspora.Black, a pauta entrou na agenda da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados como uma das ações mais estratégicas para alavancar a imagem internacional do país e aumentar o número de visitantes estrangeiros.

Audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília; fundadores da Diaspora.Black apresentam números que atestam potencial do afroturismo brasileiro - Divulgação

Lembrei a todos que os grandes destaques do turismo brasileiro estão associados a culturas, gastronomia, religiosidade, musicalidade e outros patrimônios da população negra, que conferem ao país um dos maiores diferenciais competitivos no turismo internacional. Somos o segundo em população negra no mundo.

A Sessão da Câmara foi aberta pelo Presidente da Comissão, Romero Rodrigues (PSC-PB), que chamou atenção para o quanto o país tem riquezas que tornam o turismo uma excelente escolha de crescimento econômico.

A mesa também reuniu poderosas vozes femininas como Tania Neres, da Embratur, Melina Lima, do Ministério da Igualdade Racial, e Anna Modesto, do Ministério do Turismo.

Estavam presentes ainda Antônio Pita, também da Diaspora.Black, e o deputado Bacelar (PV), que presidiu a sessão.

A Diaspora.Black apresentou números que comprovam que, ainda que sem receber grandes investimentos, o afroturismo vem crescendo e fortalecendo o desenvolvimento da atividade turística no Brasil em cidades fora do eixo turístico convencional.

A empresa também apresentou alguns dados de sua operação. São mais de 500 anunciantes de afroturismo, com um crescimento de mais de 400% nos últimos dois anos e uma geração de faturamento para empreendedores negros de mais de R$ 1,8 milhão só em 2023.

Nas falas foram citadas muitas iniciativas em todo o país que já vêm fomentando economias locais. Um dos exemplos foi a Caminhada Juiz de Fora Negra, realizada em Minas Gerais, e organizada pela Da Mata. A agência vem impactando o movimento turístico da cidade de Juiz de Fora e também o fluxo crescente de visitações na Pequena África, no Rio de Janeiro.

Ficou evidente que além dos benefícios para o mercado brasileiro o afroturismo traz grandes oportunidades e impactos sociais para a população negra.

A mensagem compartilhada entre todos foi a de que existe a necessidade de potencializar o crescimento desta atividade para que os números possam se tornar um grande negócio para o turismo nacional.