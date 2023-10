The New York Times

Ainda não acabou oficialmente, mas o UAW (United Auto Workers) parece ter conquistado uma vitória significativa. O sindicato, que começou a realizar greves em 15 de setembro, agora tem acordos provisórios com a Ford, Stellantis (que ainda vejo como Chrysler) e, finalmente, a General Motors.

Todos os três acordos envolvem um aumento salarial de aproximadamente 25% nos próximos quatro anos e meio, além de outras concessões significativas.

Os trabalhadores do setor automotivo são hoje uma parcela muito menor da força de trabalho do que eram no auge de Detroit, mas ainda são uma parte significativa da economia.

Além disso, essa aparente vitória do sindicato vem na esteira de importantes conquistas do movimento trabalhista em outros setores nos últimos meses, especialmente um grande acordo com a UPS, onde os Teamsters, o sindicato dos caminhoneiros americanos, representam mais de 300 mil funcionários.

E talvez, apenas talvez, as vitórias sindicais em 2023 sejam um marco no caminho de volta para uma nação menos desigual.

Um pouco de história que você deveria saber: baby-boomers como eu cresceram em uma nação que era muito menos polarizada economicamente do que a que vivemos hoje.

Não éramos uma sociedade tão classe média como gostávamos de imaginar, mas nos anos 1960 éramos um país em que muitos trabalhadores braçais tinham rendas consideradas de classe média, enquanto as disparidades de riqueza eram muito menores do que se tornaram desde então.

Por exemplo, os presidentes-executivos das principais empresas recebiam "apenas" 15 vezes mais do que seus funcionários médios, em comparação com mais de 200 vezes mais agora.

A maioria das pessoas, suspeito, acreditava —se é que pensavam nisso— que uma sociedade relativamente de classe média havia evoluído gradualmente a partir dos excessos da Era Dourada e que era o estado final natural de uma economia de mercado madura.

No entanto, um revelador artigo de 1991 de Claudia Goldin (que acaba de ganhar um Nobel muito merecido) e Robert Margo mostrou que um país relativamente igualitário emergiu não gradualmente, mas repentinamente, com uma redução abrupta das diferenças de renda na década de 1940 —o que os autores chamaram de Grande Compressão.

O entendimento inicial, sem dúvida, teve muito a ver com os controles econômicos da guerra. Mas as diferenças de renda permaneceram estreitas por décadas após o fim desses controles —a desigualdade geral de renda realmente não decolou novamente até cerca de 1980.

Por que uma distribuição de renda relativamente plana persistiu? Sem dúvida, houve várias razões, mas certamente um fator importante foi que a combinação de guerra com um ambiente político favorável levou a um enorme aumento na sindicalização.

Os sindicatos são uma força para uma maior igualdade salarial —eles também ajudam a impor a "restrição da indignação" que costumava limitar a remuneração executiva.

Por outro lado, o declínio dos sindicatos, que agora representam menos de 7% dos trabalhadores do setor privado, deve ter desempenhado um papel na chegada da Segunda Era Dourada em que vivemos agora.

A grande queda dos sindicatos não foi uma consequência necessária da globalização e do progresso tecnológico. Os sindicatos continuam fortes em algumas nações; nos países escandinavos, a grande maioria dos trabalhadores ainda é filiada a sindicatos.

O que aconteceu nos Estados Unidos foi que o poder de barganha dos trabalhadores foi contido pela combinação de um mercado de trabalho persistentemente fraco, com recuperações lentas das recessões e um ambiente político desfavorável —não vamos esquecer que no início de seu mandato, Ronald Reagan esmagou o sindicato dos controladores de tráfego aéreo, e seu governo foi consistentemente hostil à organização sindical.

Mas desta vez é diferente. Pesquisas de David Autor, Arindrajit Dube e Annie McGrew mostram que uma rápida recuperação que levou o desemprego a níveis próximos do mínimo em 50 anos parece ter fortalecido os trabalhadores de baixa renda, produzindo uma "compressão inesperada" nas diferenças salariais que eliminou cerca de um quarto do aumento da desigualdade nas últimas quatro décadas.

O forte mercado de trabalho provavelmente encorajou os sindicatos a adotarem posições de negociação mais agressivas, uma postura que até agora parece estar funcionando.

A propósito, encontro constantemente pessoas que acreditam que a recente recuperação econômica beneficiou desproporcionalmente os ricos. A verdade é exatamente o oposto.

O cenário político também parece estar mudando. A aprovação pública dos sindicatos está em seu ponto mais alto desde 1965, e um presidente, Joe Biden, se juntou pela primeira vez ao piquete de trabalhadores automotivos em Michigan em setembro para demostrar apoio.

Nada do que está acontecendo agora parece remotamente grande o suficiente para produzir uma segunda Grande Compressão.

No entanto, pode ser o suficiente para produzir uma Pequena Compressão —uma reversão parcial do grande aumento da desigualdade desde 1980.

Claro, isso não precisa acontecer. Uma recessão pode minar o poder de negociação dos trabalhadores. Se Donald Trump, que também visitou Michigan, mas falou em uma loja não sindicalizada, voltar para a Casa Branca, você pode ter certeza de que suas políticas serão antissindicais e antitrabalhadores.

E Mike Johnson, o novo presidente da Câmara, tem um histórico quase perfeito de oposição a políticas apoiadas pelos sindicatos.

Portanto, o futuro é, como sempre, incerto. Mas talvez, apenas talvez, estejamos vendo os Estados Unidos finalmente voltarem ao tipo de prosperidade amplamente compartilhada que costumávamos dar como garantida.