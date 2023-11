The New York Times

Os Brookings Papers on Economic Activity, uma conferência realizada duas vezes por ano, é o principal fórum dos Estados Unidos para relacionar pesquisas acadêmicas aos "desafios econômicos mais urgentes do dia".

A apresentação principal na conferência de setembro de 2022 foi um artigo de Laurence Ball, Daniel Leigh e Prachi Mishra sobre inflação. E suas conclusões foram desanimadoras. Jason Furman, de Harvard, um dos debatedores designados, escreveu um artigo de opinião chamando-o de "o artigo econômico mais assustador de 2022", sugerindo que para reduzir a inflação para 2% ao ano "podemos precisar tolerar um desemprego de 6,5% por dois anos".

Bem, de onde estamos sentados, um pouco mais de um ano depois, as coisas (felizmente) parecem bem diferentes.

Fila em feira de empregos em Los Angeles - Frederic J. Brown - 2.nov.2023/AFP

Não menciono isso para criticar os autores, todos os quais fizeram trabalhos anteriores que eu respeito muito e fazem parte do mainstream da profissão; Furman, em particular, tem uma reputação de ser extremamente cuidadoso. E se você ler as atas da discussão no Brookings, não houve muita discordância.

Minha pergunta, em vez disso, é por que tantos economistas erraram na perspectiva da inflação. O desemprego ainda está próximo de uma mínima de 50 anos, mas o que aconteceu foi uma queda da medida preferida pelo Federal Reserve para a inflação subjacente, o deflator de gastos de consumo pessoal excluindo alimentos e energia (tente dizer isso cinco vezes rápido).

Antes de discutir o que deu errado nessas previsões, deixe-me lidar com duas reclamações que frequentemente recebo quando falo sobre desinflação.

A primeira é: que desinflação? Os preços ainda estão muito mais altos do que há três anos.

Mas quando os economistas falam sobre inflação, eles se referem à taxa na qual os preços estão aumentando, não ao seu nível absoluto.

E tentar fazer com que o nível geral de preços volte ao que era antes de um choque inflacionário, em vez de estabilizá-los, quase sempre é uma má ideia. Winston Churchill, ministro das Finanças do Reino Unido na década de 1920, tentou isso após a Primeira Guerra Mundial; o resultado foi que, enquanto os Estados Unidos estavam experimentando os "anos loucos" (Roaring Twenties), o Reino Unido passou por uma década perdida de alto desemprego.

A segunda reclamação que ouço constantemente envolve afirmações de que a suposta queda na inflação é falsa, porque os economistas excluem os preços das coisas que as pessoas reais realmente compram. Mas isso está quase exatamente errado.

O Índice de Preços ao Consumidor dos EUA contém muitas coisas que as pessoas, na verdade, não compram. Como discutimos antes nesta coluna, um quarto do índice é "aluguel equivalente de proprietários", uma estimativa do que os proprietários pagariam se estivessem alugando suas casas.

Se você deseja uma medida mais próxima de como as pessoas gastam seu dinheiro atualmente, você deseja o Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor.

Mas a inflação "core" é na verdade a mais alta, porque o aluguel equivalente de proprietários, por razões técnicas, tende a ficar muito atrás dos aluguéis de mercado reais —que subiram muito no ano passado, mas se estabilizaram.

Uma das razões pelas quais o Fed prefere aquele deflator de gastos de consumo pessoal que mencionamos acima em relação ao Índice de Preços ao Consumidor, aliás, é que ele dá menos peso a esses questionáveis preços de habitação.

A conclusão é que a desinflação é real —de fato, espetacular. Estamos de volta a uma inflação de 2%? Provavelmente não, embora haja uma sensação real de discussão sobre a medida correta de inflação subjacente e até mesmo sobre o que esse termo realmente significa. Mas chegamos quase lá, sem uma recessão ou mesmo um grande aumento no desemprego.

Então, por que muitos economistas estavam tão pessimistas no ano passado? Eu diria que a falha em prever a desinflação de 2022-23 foi um tropeço intelectual maior do que a falha em prever o surto de inflação de 2021-22 —embora eu diria isso, não é mesmo, já que eu estava entre aqueles que não conseguiram ver o surto inicial de inflação, mas recusaram-se conspicuamente a se juntar ao coro de pessimismo em relação a ela.

Ainda assim, o que me chama a atenção nas previsões sombrias de inflação de 2022 é a falta de conexão. Em 2021, aqueles que previam inflação o fizeram por um bom motivo: o estímulo fiscal de Biden no início de 2021 foi muito grande, então fazia sentido se preocupar com os gastos excessivos impulsionando os preços.

As previsões de que a inflação permaneceria persistentemente alta, no entanto, não se basearam na mesma lógica; em vez disso, os pessimistas encontraram novas justificativas completamente não relacionadas para sua previsão.

Uma linha de argumentação envolvia paralelos com a inflação dos anos 1970, que de fato foi muito difícil de controlar. Mas a explicação padrão e clássica da estagflação daquela década era que, no final dela, as expectativas de inflação futura estavam profundamente enraizadas na economia —o que claramente não era o caso em 2022.

O outro argumento era que havia um número incomumente alto de vagas de emprego não preenchidas, dado a taxa de desemprego, o que supostamente implicava que precisávamos de um desemprego muito maior do que no passado para manter a inflação sob controle.

Mas sempre parecia estranho pressupor que a dinâmica incomum do mercado de trabalho em uma economia ainda muito afetada pelos efeitos persistentes da Covid-19 representava uma nova normalidade, e os economistas do Fed e de outros lugares foram rápidos em questionar o argumento contra um pouso suave.

Note, aliás, que esses argumentos para uma inflação persistente não estavam apenas desconectados do caso original da inflação; eles também não tinham relação entre si —quase como se os economistas estivessem procurando motivos para serem pessimistas.

De qualquer forma, acho que é hora de muitos economistas se envolverem em uma busca interna. (Sim, até mesmo os economistas têm almas. Alguns deles, aliás).

Não estou necessariamente pedindo por mea culpas semelhantes às emitidas por alguns de nós que erraram na primeira fase deste ciclo de inflação, embora fosse bom. Em vez disso, gostaria de ver um pensamento profundo sobre como tantos dos meus colegas erraram tanto nessa história e talvez até um pouco de introspecção sobre suas motivações.