Do ponto de vista econômico, 2023 será registrado como um dos melhores anos de todos os tempos —um ano em que a inflação caiu incrivelmente rápido, sem custos visíveis, desafiando as previsões de muitos economistas de que a desinflação exigiria anos de alto desemprego.

Até agora, pelo menos, o público parece não estar disposto a acreditar nas boas notícias ou a dar crédito à administração Biden. Mas esta coluna não trata da aparente lacuna entre as percepções dos eleitores e a realidade. Trata-se, em vez disso, da falta de vontade de alguns economistas e autoridades influentes em aceitar o fato de que estavam errados.

Prédio do banco central americano (FED) em Washington, nos EUA - Joshua Roberts/Reuters

Por que devemos nos importar? Não se trata de marcar pontos pessoais —embora eu acredite firmemente em assumir seus erros passados— é assim que se aprende, e também é bom para a alma. O que me preocupa é que se agarrar a uma visão da economia que foi refutada pelos eventos recentes torna mais provável que estraguemos tudo, colocando a economia em uma recessão que, como se constata, não precisávamos e não precisamos para controlar a inflação.

Quão incrível tem sido a economia? Até março, o comitê do Federal Reserve que define a política monetária projetou que terminaríamos este ano com uma taxa de desemprego de 4,5% e com a inflação dos principais itens da cesta em 3,6%.

Na semana passada, o mesmo grupo projetou uma taxa de desemprego no final do ano de apenas 3,8% e uma inflação no núcleo de apenas 3,2%. Mas, na verdade, as notícias são ainda melhores, porque esse último número é a inflação para o ano como um todo; nos seis meses até outubro, a inflação dos principais itens estava em 2,5%, e a maioria dos analistas que sigo acredita que, quando os dados de novembro forem divulgados mais tarde nesta semana, mostrarão uma inflação em torno de 2%, que é a meta de longo prazo do Fed.

Pouso suave alcançado.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Como conseguimos isso? A resposta parece bastante clara. Os economistas que argumentaram que o surto de inflação de 2021-22 era "transitório", impulsionado por interrupções causadas pela pandemia de Covid e pela invasão da Ucrânia pela Rússia, parecem ter acertado —mas essas interrupções foram maiores e duraram mais do que quase todos perceberam, então "transitório" acabou significando anos em vez de meses.

O que aconteceu em 2023 foi que a economia finalmente resolveu suas falhas pós-pandemia, com questões como problemas na cadeia de suprimentos e a falta de correspondência entre vagas de emprego e trabalhadores desempregados sendo resolvidas.

Isso não é especulação casual. Uma combinação de aumento do emprego e queda da inflação é exatamente o que se espera em uma economia com cadeias de suprimentos melhoradas. Também é o que se vê ao analisar a economia em detalhes: os setores de crescimento mais rápido tiveram as maiores quedas na inflação. Modelos estatísticos de inflação que incluem medidas de cadeia de suprimentos acompanham a inflação nos últimos anos de uma maneira que modelos mais convencionais não fazem.

Mas muitos economistas que estavam errados pessimistas sobre a inflação —principalmente Larry Summers, embora ele não esteja sozinho— continuam relutantes em aceitar o óbvio. Em vez disso, argumentam que o Fed, que começou a elevar as taxas de juros drasticamente em 2022, merece o crédito pela desinflação.

A questão é: como isso deveria ter funcionado? O argumento original dos pessimistas era que o Fed precisava criar muito desemprego para reduzir a inflação. Pelo que consigo ver, o argumento agora é que, agindo com firmeza, o Fed convenceu as pessoas de que a inflação cairia, e que isso foi uma profecia autorrealizável.

Não há, até onde posso ver, nenhuma evidência para essa história. Embora os mercados financeiros possam prestar muita atenção aos pronunciamentos do Fed, os produtores e trabalhadores, que definem preços e salários, não o fazem; eles baseiam suas decisões no que veem ao seu redor.