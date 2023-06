A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) realizou, nesta semana, a cerimônia de premiação dos medalhistas das duas últimas edições. Mais de mil alunos de escolas públicas de todo o país foram a Florianópolis receber suas merecidas medalhas de ouro, com todos os custos arcados pelo programa. A Obmep é realizada anualmente desde 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) com o objetivo de estimular o estudo da matemática e identificar jovens talentos.

Incentivados por professores no ensino médio, eu tive a oportunidade de participar da primeira edição da olimpíada. Premiada com uma medalha, viajei ao Rio de Janeiro para uma imersão com medalhistas de todo o Brasil. Visitamos a sede do Impa e passamos um fim de semana em Nova Friburgo, com aulas, palestras e muito frio, para aqueles de nós que vinham de regiões mais quentes.

Foto aérea com os medalhistas de ouro da Obmep, na praia do Santinho, em Florianópolis (SC) - Diogo Machado/Divulgação

As oportunidades proporcionadas pela Obmep não param no evento de premiação. Os alunos premiados participam do Programa de Iniciação Científica Jr. Na minha época, o programa consistia em aulas quinzenais de tópicos de matemática durante um ano, com uma bolsa mensal de R$ 100. O valor da bolsa estava congelado desde então e foi reajustado apenas este ano para R$ 300.

Em sua 18ª edição, a Obmep é uma política duradoura que impacta milhares de estudantes anualmente em todos os cantos do país. Mas nem só das impressões de beneficiários diretos se faz uma política de sucesso. É preciso evidências de que a estratégia desenvolvida é eficaz, eficiente, o melhor uso possível para os recursos disponíveis para alcançar os resultados desejados, e que não causa resultados indesejados, como o aumento da desigualdade educacional.

Nos últimos 15 anos, alguns estudos investigaram os efeitos da Olimpíada nos alunos premiados, em seus colegas e nas escolas, com resultados positivos. Alunos de escolas participantes da Obmep apresentam melhores resultados em avaliações educacionais em comparação com escolas não participantes. Quanto mais regular é a participação da escola na Obmep , maior é o desempenho dos alunos em outras avaliações de matemática. Além disso, a premiação de um aluno também influencia positivamente o desempenho de seus colegas de classe.

Os estudos que levaram a esses resultados precisam ser expandidos para mapeamento dos mecanismos e identificação de potenciais melhorias na Obmep, incluindo mudanças em práticas pedagógicas. Como toda política pública, precisa ser avaliada, aperfeiçoada e, se bem-sucedida, continuada e ampliada. Apenas assim podemos ter clareza da extensão de sua contribuição, para além de relatos pessoais.