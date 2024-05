Muitas jovens me procuram exatamente com esta questão: é possível a penetração vaginal trazer muito prazer, e nunca doer? Vamos responder isso agora.



Não gosto muito de usar as expressões do tipo "tudo ou nada", "sempre ou nunca", "certo ou errado", ou outras tão categóricas assim. Mas é possível, sim, que a penetração vaginal seja cada vez mais prazerosa, e bem distante do incômodo e/ou da dor que uma parcela das jovens e das mulheres relata.

Prazer com penetração é influenciado por diversos fatores - Atlas/Adobe Stock

Como?



O primeiro passo é estar atenta ao seu corpo e a como ele reage aos estímulos eróticos. Quando a mulher está relaxada, tranquila e confortável na prática sexual, a fase da excitação, ou seja, aquela em que a vagina se alarga, se aprofunda e se lubrifica naturalmente, ocorre também de um jeito bem sossegado. E, nesses casos, a penetração costuma ser bem prazerosa.



Mas, quando a mulher está tensa, com medo, preocupada, cheia de dúvidas e ansiedades, é comum que o corpo dela não entre naturalmente nesse mecanismo da fase da excitação: a vagina não "relaxa", ou seja, não se alarga, não se aprofunda e também não se lubrifica naturalmente. Aí a penetração incomoda e/ou dói.



Essa é uma das situações.



Outra: às vezes a mulher passa por um momento hormonal em que não está tendo uma boa lubrificação vaginal natural na hora do sexo. E, mesmo que a vagina se alargue e se aprofunde para receber o pênis, falta a lubrificação para fazer com que o atrito da penetração seja prazeroso, e não incômodo ou doloroso.



Fazer o quê em casos assim?



Algo bem simples, mas poderoso: ter à mão um lubrificante à base de água (vendido em farmácias ou sex shops) para usar na região vaginal na hora da penetração. E deixar tudo bem prazeroso.

Essas são algumas possibilidades. Há também a importância de manter a saúde sexual em dia, com visitas pelo menos uma vez ao ano ao médico ginecologista para fazer exames e tratar o que for necessário. E também procurar o médico para cuidar da região genital sempre que surgirem sintomas como: coceira, ardência, sangramento ou secreção estranhos, odor esquisito, dores, verrugas, feridas ou outros sinais incomuns no seu corpo.



Qualquer desses sintomas, além de ser um sinal de alerta de que algo precisa ser tratado, também atrapalha a possibilidade de sentir prazer na hora do sexo, especialmente durante a penetração, não é mesmo?



Ou seja, aqui vale bom senso também: se a saúde sexual não está em dia, há que se buscar o médico para tratar e seguir em frente. Com saúde e, por que não, muito mais prazer!



Pra finalizar, dica bônus: o clitóris é o principal órgão de prazer feminino. Toques no clitóris durante a penetração vaginal (com a sua mão, a mão do parceiro, um brinquedo erótico, o próprio movimento dos corpos...) podem tornar a penetração vaginal MUITO mais prazerosa.



Enfim, é isso! Até a próxima coluna!

E se você tem uma dúvida ou sugestão de tema, escreva para folhateen@grupofolha.com.br.