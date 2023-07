O clássico Palmeiras x Flamengo, no sábado (8), é o símbolo de como o Campeonato Brasileiro melhorou nos últimos anos. Há o maior público da história, a maior média de gols em 12 anos e o repertório tático mais variado em décadas.

Neste último critério, o duelo entre os estilos de Abel Ferreira e Jorge Sampaoli causa impacto.

Jogador do Flamengo entre jogadores do Palmeiras, durante partida válida pela déciima quarta rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na arena Allianz Parque - Marcelo Cortes-08.jun.23/CRF

O Flamengo pareceu engolir o Palmeiras no segundo tempo do Allianz Parque. Apesar disso, todos os números do jogo indicam que Sampaoli não conseguiu o que queria, Nem mesmo quando mandou na partida.

Os desarmes e recuperações de bola aconteceram na intermediária, não no campo de ataque. Abel Ferreira viu seu time finalizar 13 vezes, quatro a mais do que o rubro-negro e quatro delas no segundo tempo.

Nessa parte do jogo, mesmo sem acertar o alvo, teve a chance de fazer o segundo gol em contra-ataque de Dudu e no cruzamento de Mayke, finalizado por Piquerez.

Foram as chances mais claras da segunda etapa, apesar do domínio rubro-negro.

Como tinha só um atacante do outro lado, Abel abriu mão da saída com três homens e deixou Mayke como parceiro de Artur pela direita. Foi dele o cruzamento para Rony cabecear na trave e, no rebote, Dudu fazer 1 a 0.

As inversões do lado da jogada atrapalharam o Flamengo, que transformou a partida com as alterações de Sampaoli. Primeiro Éverton Ribeiro. Depois, de Arrascaeta. Quando o Palmeiras pensava em Gérson como responsável por alargar o campo pela esquerda, o meia variava entre a ponta e a meia esquerdas.

Confundia a marcação, jogando entre Gabriel Menino e Mayke. Se o lateral palmeirense ia à caça, Ayrton Lucas projetava-se como ponta. Ficavam cinco avante do Fla contra quatro defensores verdes.

Abel tentou definir a marcação colocando terceiro zagueiro, quando o atacante Artur sentiu lesão no calcanhar. Imediatamente, Sampaoli colocou Bruno Henrique. Fez seis vestidos de branco, contra cinco defensores de verde, na última linha.

De branco porque o Flamengo resolveu jogar no Allianz Parque disfarçado de maior rival: camisas brancas, calções pretos e meias brancas. Como se fosse o Corinthians. Foi a segunda vez seguida com este uniforme. Curioso venha conseguindo equilibrar as estatísticas na casa palmeirense, como só o Corinthians consegue em clássicos.

Em nove visitas, o Flamengo ganhou duas e empatou cinco. Não perdeu os últimos seis encontros em São Paulo. Mas não ganha do Palmeiras há cinco partidas, em qualquer lugar, incluindo a final da Libertadores de dois anos atrás.

Abel parece ter aprendido a jogar contra o rival que, admite, tem inferioridade. Nem tanto tática, até porque seu trabalho já leva quase três anos e o Flamengo muda de técnico a cada seis meses. A diferença é de elenco e passa pela questão econômica.

O Flamengo arrecadou R$ 100 milhões de TV a mais no ano passado, quase R$ 1 bilhão a mais de receita nos últimos três anos. Por isso, tinha Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Bruno Henrique no banco.

Os três melhoraram muito o jogo do ponto de vista técnico. Não a ponto de se comparar com os maiores jogos da Europa.

No plano tático, não foi outro esporte. A partida teve alternâncias de comando e de estratégias, como raras vezes se viu nos vinte anos de pontos corridos.

BOAS NOVAS

Telê Santana dizia que no jogo que menos se espera é onde mais se aprende. O Bragantino faz, desde o jogo contra o Flamengo, a cópia do Manchester City. Jadsom é lateral quando o time não tem a bola e volante quando sua equipe tem a posse. Exatamente como John Stones no Manchester City. O que é bom, copia-se.

BOA ESTREIA

Fernando Diniz fez seu primeiro jogo como técnico da seleção contra um crítico da escolha. Mano Menezes tem razão ao dizer que não deveria haver técnico interino, meio Brasil, meio Flu. Mas Diniz ganhou o primeiro round. O Fluminense jogou sua melhor partida em dois meses, na estreia da dupla função.