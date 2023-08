O Brasil chegou ao espantoso número de 13 técnicos estrangeiros na Série A. É recorde aqui e nas ligas do Ocidente. Mais do que na Inglaterra, onde nenhum inglês conduz um time ao título desde Howard Wilkinson, pelo Leeds, em 1992. A Premier League tem 12 de seus 20 clubes dirigidos por treinadores nascidos fora do Reino Unido. Entre os locais, dois galeses, um escocês e cinco ingleses.

Estrangeiro lá é quem não é britânico: 12.

Aqui são 13.

Não há problema nenhum com a entrada dos sete portugueses, seis argentinos e um uruguaio no mercado do Brasil. Ao contrário, o campeonato melhorou. Há mais diversidade e mais variedade tática. Não significa que os brasileiros sejam piores, ou que precisem ser piores para sempre. Ou, ainda, que não se possa produzir conhecimento aqui dentro.

Esporte é difundir, espalhar cultura.

Bruno Lage, técnico do Botafogo, líder do Brasileiro - Carl de Souza/AFP

Não serve trazer o campeão olímpico Ruben Magnano para o basquete do Brasil e, 13 anos depois, isso não ter produzido nenhum benefício para o esporte do país. Hoje, o basquete brasileiro não tem craque, não tem técnico e não tem time.

O argentino Ruben Magnano, que dirigiu a seleção brasileira de basquete - Danilo Verpa - 28.jun.16/Folhapress

Nada contra o técnico do seu time, ou da seleção, vir de fora. Desde que exista trabalho, para que os nativos evoluam.

Reclamávamos da rotatividade de brasileiros por vários clubes. Já há o mesmo fenômeno com Diego Aguirre, Antonio Oliveira e Jorge Sampaoli.

O uruguaio Diego Aguirre, recém-contratado pelo Santos - Norberto Duarte/AFP

Técnicos brasileiros da nova geração não se firmam porque os clubes contratam e demitem com a mesma rapidez com que se troca de roupa íntima. A frase foi dita pelo alemão Jurgen Klopp, na Inglaterra, sobre as trocas constantes no Brasileiro.

O Santos acaba de demitir Paulo Turra depois de sete partidas. Nos últimos 30 meses, teve oito treinadores e dois interinos, que dirigiram o time mais vezes do que dois dos efetivos. O Corinthians se tornou o primeiro clube da história a ter quatro técnicos diferentes nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

Vanderlei Luxemburgo na partida Corinthians 2 x 1 Newell's Old Boys, pela Copa Sulamericana - Nelson Almeida/AFP

Acostumamo-nos a chamar esse fenômeno de "cultura do futebol brasileiro." Deveria chamar-se analfabetismo. Não é proibido mudar de técnico. Precisa ser feito com critério e compreensão de que uma equipe só se forma com paciência e continuidade. Time bom consagra jogador ruim. Time ruim enterra jogador bom. Se o trabalho crescer, o perna de pau que você detesta pode vir a ser admirado.

Aqui, o que importa é trocar grife por grife. Técnico de grande nome por outro nome imponente. O conselheiro pressiona, o torcedor protesta, o repórter precisa de notícia e, então, o técnico cai. E lá se vão mais alguns meses para mudar sistema de marcação, de cobertura, saída de jogo...

Quando Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, dizia-se que jogava mal. Contra o América, na semifinal da Copa do Brasil de 2020, por exemplo. Depois se disse que a final vencida contra o Santos foi feia. Mais tarde, que só jogava em contra-ataques. Depois, que venceu pela cabeça fria e coração quente.

Abel Ferreira na partida Palmeiras 4 x 2 Barcelona-EQU, no Allianz Parque - Nelson Almeida - 7.jun.23/AFP

Telê quase caiu no São Paulo três meses antes de vencer a Libertadores. Luxemburgo perdeu os cinco primeiros jogos oficiais quando chegou ao Corinthians em 1998. Foi campeão brasileiro no fim daquele ano.

A legislação trabalhista prevê períodos de 90 dias de experiência. No Campeonato Brasileiro, 9 dos 20 treinadores estão há três meses ou menos no cargo. Dizem que o profissionalismo começou a vigorar no futebol brasileiro em 1933, depois da cisão entre os que lutavam pelo amadorismo.

O profissionalismo foi introduzido e os defensores do amadorismo vencem todos os dias.