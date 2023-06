Feijão com macarrão é uma das combinações mais controversas da culinária. Causa revolta e repulsa em muitos pretensos guardiães do bom gosto.

Falo de gente brasileira, é claro. Porque, na Itália, a pasta e fagioli –literalmente, "macarrão e feijões"– é um dos pouquíssimos pratos de caráter genuinamente nacional. É comum na Sicília, na Emília, no Piemonte.

As variações italianas da pasta e fagioli não têm fim. Podem ser vegetarianas e até veganas. Podem levar um tico de pancetta, a barriga de porco curada. Podem levar os mais diversos tipos de feijão e de macarrão. Podem ser sopa ou macarronada.

Um amigo napolitano me explicou como é a pasta e fagioli na terra dele. Nos restaurantes, usam couro de porco para engrossar o caldo. Quando querem sofisticar, metem uns mexilhões. Nas casas, não vai nada disso: é só feijão com macarrão, mesmo.

Se você acha feijão com macarrão algo muito ralé, cole aqui e seja chique: faça a receita que eu proponho a seguir. É feijão com macarrão, mas você chama de pasta e fagioli. Vai dar bom.

Não imitei nenhum chef italiano. Esta é uma receita que eu faço há muitos anos quando tenho feijão cozido e não estou a fim de preparar arroz, bife, farofa etc. Pasta e fagioli é comida de uma panela só –facilita para cozinhar, facilita para lavar.

Meu feijão com macarrão tem bacon, linguiça, tomate e vinho tinto. Omita ou acrescente ingredientes à vontade. Pode ser feito com feijão com ou sem tempero (se usar feijão temperado, cuidado com o sal).

Para servir, costumo ralar parmesão e regar com um pouco de azeite bom. Desta vez, acrescentei um pouco de pistou, um molho à base de manjericão típico do sul da França.

A cozinha provençal tem muitas coisas semelhantes à italiana, e o pistou é uma versão do pesto –a diferença é que leva apenas manjericão, azeite e alho, sem pinoli (ou outro tipo de castanha) nem queijo. Usa-se pistou para condimentar sopas de legumes parecidos com o minestrone.

Confesso que pus o pistou para ter um verdinho na foto, que estava meio monocromática. Mas ficou bem bom –não tinha como não ficar. Vai com fé: você pode fazer esse feijão com macarrão até para receber um date.

Macarrão com feijão, o prato italiano pasta e fagioli - Marcos Nogueira/Folhapress

PASTA E FAGIOLI

Rendimento: 2 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

100 g de bacon picado

100 g de linguiça de porco fresca

3 dentes de alho picados

½ cebola picada

1 lata de tomates pelados

½ lata (a mesma do tomate) de vinho tinto

2 folhas de louro

1 xícara de feijão vermelho cozido e escorrido (mais caldo a gosto)

100 g de macarrão para sopa

1 maço de manjericão

100 ml de azeite

Sal, pimenta-do-reino e queijo ralado a gosto

Modo de fazer