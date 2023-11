É possível, até provável, que você nunca tenha comido uma boa batata palha.

Quase ninguém faz em casa. O que as pessoas comem, em 99% dos casos, é produto industrial inferior. Aquela batatinha que o tio do trailer de lanches mete às colheradas no dogão da madrugada.

Vale também para restaurantes: a batata palha do estrogonofe do almoço comercial, você pode apostar, vai direto do saco para o prato do cliente.

Receita de batata palha caseira feita na air fryer - Marcos Nogueira

Existe um porquê para quase ninguém fritar batata palha: é um processo de trabalho e frustração. Não é fácil equacionar temperatura do óleo e tempo de fritura. Um vacilo, e aqueles finíssimos fiapos de batata se tornam carvão.

A coisa se multiplica quando você precisa fazer várias bateladas. É quase impossível remover todos os pedacinhos de batata do óleo. A batata velha queima e se incorpora à batata nova, botando tudo a perder.

Esse problema se resolve com uma das maravilhas do nosso tempo: a air fryer. Nela, você ganha controle de tempo e temperatura, usa pouquíssimo óleo (dá para ostentar e fazer com azeite, que é mais saudável) e obtém resultados excelentes.

O estrogonofe fica mil vezes melhor com esse acompanhamento, pode escrever.

Além da air fryer, você vai precisar de dois equipamentos banais. Para ralar a batata, você pode usar os buracos maiores de um ralador comum. Eu prefiro fazer com um descascador de legumes com lâmina serrilhada, algo que se compra na feira ou em lojas de quinquilharias de cozinha —ele produz fios longos, com visual e textura melhores.

O outro utensílio é uma assadeira de silicone própria para air fryer, para evitar que as palhas de batata caiam para baixo do cesto. Se não tiver, forre o cesto com papel-alumínio.

Uma chatice que não dá para evitar é o trabalho de ralar a batata. Na condição de alguém que testou a receita algumas vezes, afirmo que a prática leva à eficiência. A décima batata é muito mais fácil do que a primeira.

Esta é uma receita que toma algum tempo –quase duas horas entre ralar e assar a batata–, mas pouco trabalho braçal depois da ralação. Entretanto, a maioria dos modelos de air fryer é pequena. Não recomendo multiplicar a receita para muitas porções.

Agora, se você tiver tempo de sobra em casa, pode repetir a receita duas ou três vezes e deixar para comer mais tarde. Depois de fria, a batata palha aguenta vários dias, num pote tampado, em temperatura ambiente.

BATATA PALHA NA AIR FRYER

Rendimento: 2 porções (acompanhamento)

Dificuldade: média

Ingredientes

1 batata grande (ou 2 médias)

½ colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de azeite ou óleo

Modo de fazer

1. Rale a batata com casca e tudo. Lave-a repetidas vezes numa peneira, em água corrente, para remover parte do amido (que faz os pedaços grudarem). Escorra muito bem.

2. Aqueça a air fryer por 5 minutos a 100 ºC. Numa assadeira de silicone (ou no cesto forrado), distribua a batata. Adicione sal e azeite. Misture bem.

3. Asse por 1 hora a 100 º. Mexa a batata a cada 15 minutos, para secar por igual.

4. Suba a temperatura para 160 ºC e asse de 20 minutos a meia hora (o tempo vai depender do aparelho), até dourar por igual. Mexa a cada 3 minutos para uniformizar o ponto.

5. Escorra em papel absorvente. Coma imediatamente ou espere esfriar antes de guardar num recipiente tampado.