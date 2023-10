Sabe por que a galera faz lanterna de abóbora no Halloween? Porque lá no Hemisfério Norte esta é a época de abóbora. Eles colhem a abóbora no outono –não é feitiçaria, é sazonalidade.

No Brasil, as estações se invertem. Como não faz sentido brigar contra a adesão às festas americanas, aproveitemos o fato de que por aqui quase tudo dá quase o ano todo.

Então tome abóbora em dose dupla. Vamos fazer um nhoque de abóbora com semente de abóbora tostada, adicionada ao servir, uma textura fantástica.

Num mundo ideal, compraríamos a abóbora inteira, removeríamos as sementes e as tostaríamos. Sabemos, porém, o trabalho desgraçado que dá descascar as sementes. Fora o esforço, machuca embaixo das unhas. Comer com casca não é uma opção.

Nhoque de abóbora do colunista Marcos Nogueira, o Marcão - Marcos Nogueira/Folhapress

Tire vantagem da alta disponibilidade e do baixo preço das sementes de abóbora descascadas, que você encontra em lojas de produtos naturais para fazer granola.

Quanto à abóbora em si, a melhor variedade é a japonesa (ou cabotiã). Ironicamente, é aquela de casca verde, que não serve pra fazer lanterna de Halloween.

Só acertei esta receita na segunda tentativa, usando também batata na massa do nhoque.

Na primeira, com abóbora, farinha e ovos, obtive uma massa grudenta demais para trabalhar. Pode ter sido a abóbora que eu comprei, pode ter sido algum erro meu.

O fato é que a batata deu mais estrutura para o nhoque, que nem precisou de ovos. O ovo dá liga à massa –quando a coisa cozinha, ele ajuda a manter o formato das almofadinhas–, mas também altera a textura do nhoque pronto. Nhoque com ovos é mais duro e mais pesado.

O molho é feito apenas de manteiga e sálvia. O próprio nhoque, cheio de amido, cria um creme alaranjado quando você mistura tudo na chama do fogão.

NHOQUE DE HALLOWEEN

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: média

Ingredientes

500 g de abóbora japonesa, sem casca, em cubos

1 batata grande, sem casca, em cubos

2 colheres (sopa) de azeite ou óleo

100 g de sementes de abóbora sem casca

Farinha de trigo (quanto baste)

100 g de manteiga sem sal

1 ramo de sálvia

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto

Queijo ralado para servir

Modo de fazer