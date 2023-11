Semana passada, o algoritmo das redes sociais me entupiu de receitas de Thanksgiving (Dia de Ação de Graças), data que os americanos curtem mais do que o Natal, celebrada este ano em 23 de novembro.

Tudo gira em torno do peru assado e seus acompanhamentos. O mais interessante deles é o macaroni and cheese, carinhosamente conhecido como mac and cheese. Macarrão e queijo, caso não tenham entendido.

Mac and Chesse preparado por Marcos Nogueira - Acervo pessoal

No Brasil, conhecemos principalmente o mac and cheese de caixinha, seja um preparado seco, seja o prato pronto congelado.

Dá para preparar mac and cheese do zero, com macarrão bom, queijo bom, leite e alguns temperos. Fácil, fácil e mil vezes mais gostoso do que oi industrial.

Existem basicamente dois estilos de mac and cheese. O gratinado, que vai ao forno com farinha de rosca, e aquele que você serve direto da panela.

Geralmente faço a receita de forno, mas resolvi variar. Preparei um mac de panela, de molho cremoso, que na aparência lembra o produto da caixinha.

As receitas de mac and cheese, de forma geral, pedem para você fazer dois processos separados (como qualquer preparo com macarrão). Numa panela, você cozinha a massa; na outra, faz um molho bechamel (de leite com farinha). Depois mistura o macarrão cozido, o molho e o queijo.

Desencanei do bechamel e optei por cozinhar o macarrão diretamente no leite, usando só uma panela. O efeito é o mesmo, já que a massa desprende amido, que engrossa o leite.

Resolvi deixar meu macaroni amarelão, quase alaranjado, para imitar o jeitão das receitas caseiras americanas. Lá eles põem pões queijo cheddar ou suas imitações baratas.

Eu fervi o leite com urucum, mesmo corante desses queijos. Você pode usar colorau em pó ou simplesmente pular essa parte —o urucum não aporta quase nenhum sabor.

Compre uma massa tubular curta e pequena, algo entre o macarrão de sopa e o penne. Eu arranjei um formato italiano chamado chifferi ou elbow ("cotovelo", em inglês).

A escolha dos queijos é livre, vai depender do seu gosto e do resultado que quer obter. Se você deseja o efeito "puxa", convêm adicionar muçarela, de sabor suave; outros queijos são mais fortes e derretem num molho cremoso.

Meu mac foi com 20% muçarela, 30% gouda holandês e 50% cheddar inglês —que eu trouxe na mala de Londres. É um queijo amarelo-claro, duro, salgado e que esfarela (bem diferente do queijo tipo cheddar laranja). Parmesão substitui bem. Ou então um bom queijo minas curado.



MAC AND CHEESE

Dificuldade: fácil

Rendimento: 2 porções

Ingredientes

1 litro de leite

1 colher (sopa) de sementes de urucum (opcional)

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de cebola em pó

1 colher (sopa) de mostarda em pó

1 colher (sopa) de molho inglês

160 g de macarrão curto

240 g de queijo ralado grosso

Pimentas caiena e do reino a gosto

Modo de fazer