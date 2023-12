São Paulo

A eclosão de um conflito no quintal do Brasil, com a Venezuela ameaçando invadir a Guiana, me confrontou com minha própria ignorância. Eu não sabia quase nada sobre Guiana. Nunca ouvira a palavra Essequibo e não conhecia coisa alguma da culinária guianense. Fui pesquisar. Esta coluna é resultado dos meus estudos.

Bunjal, uma espécie de curry com molho bem espesso - Marcos Nogueira/Folhapress

Culturalmente, as Guianas (incluindo Suriname e Guiana Francesa) são bem diferentes do resto da América do Sul. Não falam espanhol, nem português e estão estreitamente conectadas com o Caribe.

A Guiana, portanto, se parece mais com a Jamaica do que com o Brasil, embora sua cozinha traga elementos indígenas —impossíveis de reproduzir sem os ingredientes exatos.

Eu gostaria de poder fazer o prato nacional guianês, o pepper pot ("panela de pimenta"), um cozido de carnes adocicado e picante. Mas o espírito da receita reside em um negócio chamado cassareep: é um melaço escuro feito de caldo de mandioca brava cozido com especiarias até caramelizar.

Decidi explorar outro aspecto, também pouco conhecido entre nós, da gastronomia caribenha: a influência indiana.

A receita que faremos se chama bunjal —uma espécie de curry com molho espesso. Escolhi o bunjal de pato, adaptando uma receita do jornal Guyana Chronicle. É uma carne bastante consumida na Amazônia —saca o pato no tucupi?— e muito saborosa.

Escolha a carne de sua preferência, sem esquecer que o tempo de cozimento varia de acordo com a espécie e o pedaço. Dos temperos, vamos ficar devendo a pimenta wiri-wiri, que no Brasil se conhece como cabeça-de-grilo —substitua por malagueta ou simplesmente omita, se quiser compartilhar a refeição com crianças.

Os guianeses costumam comer o bunjal com arroz branco e dhal —ervilhas amarelas (podem ser lentilhas) cozidas com o mesmo mix de temperos e processadas até virar uma espécie de pirão.

Bunjal de Pato

Rendimento: 3 a 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

600 g de carne de pato, frango ou porco em cubos

1 cebola grande

6 dentes de alho

2 pimentas malagueta

2 colheres (sopa) de curry em pó

1 colher (sopa) de garam masala

1 colher (sopa) de cominho

2 colheres (chá) de cúrcuma

2 colheres (chá) de tomilho seco

2 colheres (chá) de mostarda em pó

1 colher (chá) de açúcar

1 colher (chá) de sal

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

2 colheres (sopa) de gordura de pato ou óleo

Coentro fresco

Modo de fazer