Na próxima sexta, 1º de março, a cidade do Rio de Janeiro comemora 459 anos. Decidi homenagear a culinária carioca, em que pesem todos os riscos de um paulistano do Cambuci se entregar a tal desafio.

O Rio tem uma cultura alimentar com fortes influências portuguesa e africana. Alguns pratos são difíceis de se encontrar em outras partes do Brasil: o arroz de lula com brócolis, o pernil com maionese, o camarão com chuchu.

Meu prato carioca predileto é o filé à Oswaldo Aranha. Um bifão com muito alho frito, servido com arroz, farofa e batatas fritas portuguesas, cortadas em rodelas fininhas.

Dizem que o filé era um pedido recorrente do político e diplomata Oswaldo Aranha, que presidiu a assembleia da ONU que ratificou a partilha da Palestina britânica, em 1947.

Segundo essa versão, Aranha ia a um restaurante no centro do Rio —uns dizem que era o Cosmopolita, outros apontam o Minhota, já fechados— e pedia o bifão sangrando (ele era gaúcho) com os acompanhamentos que viraram a guarnição clássica.

Bife à Oswaldo Aranha, receita de Marcos Nogueira, o Marcão - Marcos Nogueira/Folhapress

Aliás, em muitos lugares do Rio, é possível pedir a guarnição à Oswaldo Aranha à parte, para acompanhar qualquer carne: picanha, contrafilé, lombo. Eu fiz com bife ancho, mais saboroso e bem mais barato do que o filé-mignon.

Muitos restaurantes cariocas mandam também uma baixelinha de feijão preto. Eu amo feijão, mas acho que aqui ele mata as texturas do prato: o caldo amolece a batata e faz um pirão com a farofa.

Um cuidado que se deve ter na execução está na fritura do alho: é preciso muita atenção para não o deixar queimar. Recomendo ligar o fogo brando e, quando as lâminas começarem a dourar, apagar a chama e esperar até que elas fiquem prontas no calor residual.

A farofa que acompanha varia de lugar para lugar. Já vi farofa de ovos, farofa de banana e farofa de azeitona verde. Sugiro algo mais simples, apenas com manteiga e cebola.

Você não precisa descascar as batatas antes de fritar. Se preferir fazer batatinha congelada na air fryer, eu prometo que não conto para ninguém.

Bife à Oswaldo Aranha para a coluna do Marcos Nogueira, o Marcão - Marcos Nogueira/Folhapress

BIFE Á OSWALDO ARANHA

Dificuldade: média

Rendimento: 2 porções

Ingredientes

400 g de carne (filé, bife ancho, picanha ou alcatra), dividida em 2 bifes grossos

2 colheres (sopa) de manteiga

½ cebola roxa

1 xícara de farinha de mandioca

Óleo vegetal (quanto baste)

8 dentes de alho laminados

2 batatas em rodelas bem finas

Arroz branco cozido

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer