São Paulo

Uma receita, às vezes, surge do ingrediente. Como quando você vai à feira, vê que o peixeiro tem lagostim e fica com vontade de cozinhar algo com o bicho –pode ser um grelhado, uma caldeirada ou um arroz. Aconteceu comigo quando fui a um supermercado metido a besta em São Paulo. Num dos corredores, topei com a farinha de milho P.A.N..

É uma marca venezuelana que se tornou ingrediente quase compulsório para se fazer arepas, discos de massa que podem receber os mais variados recheios, como um sanduíche. Comprei. Depois, num exame mais atento, vi que a tal farinha nada mais é que fubá pré-cozido. Ela existe nas versões branca e amarela.

Arepa recheada com frango e abacate - Marcos Nogueira/Folhapres

Enfim, fiquei com vontade de fazer arepas em casa. Elas são o lanche mais popular de dois países que disputam sua paternidade: os vizinhos Venezuela e Colômbia.

Arepas podem ser recheadas com queijo, carne desfiada, feijão ou linguiça. Um recheio muito comum, de origem venezuelana, chama-se reina pepiada. É uma maionese de frango com abacate.

Com o devido respeito pelas tradições culinárias da Venezuela, achei que a mistura de abacate e maionese ficou muito pesada. Na segunda tentativa, decidi criar algo inspirado na reina pepiada, sem maionese.

Recheei minha arepa com uma salada de frango e abacate, temperada com limão, coentro e cebola roxa, mais rodelas de tomate. Ficou sensacional.

Existem arepas de tudo quanto é tamanho. As menores parecem moedas de milho. Para rechear, melhor moldar uma arepa com diâmetro de mais ou menos 10 centímetros.

Arepas podem ser fritas, grelhadas ou assadas. Eu comecei grelhando na chapa, para dar um queimadinho bacana no exterior. Terminei na airfryer para cozinhar a parte de dentro. No forno também funciona.

Se não achar a P.A.N. (dica: dá para comprar online), use fubá pré-cozido nacional. Ou ponha o recheio de frango num pão normal. Dá um belo sanduíche.

AREPA DE FRANGO COM ABACATE

Rendimento: 2 porções

Dificuldade: média

Ingredientes das arepas

150 g de fubá pré-cozido

150 ml de água morna

½ colher (chá) de sal

Óleo vegetal

Ingredientes do recheio

1 filé de coxa e sobrecoxa de frango

1 dente de alho triturado

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de cominho

1 colher (chá) de páprica doce

1 colher (sopa) de óleo vegetal

1 abacate pequeno (ou ½ abacate grande)

Suco de ½ limão

1 colher (sopa) de azeite

½ cebola roxa fatiada

1 colher (sopa) de coentro picado

1 tomate maduro em rodelas

Modo de fazer