Chega o momento em que é obrigatório oferecer uma receita para celebrar o Dia dos Pais. Para mim, soma-se o desafio autoimposto de falar da pratos franceses enquanto durarem as Olimpíadas de Paris.

Escolhi uma receita de carne de boi picada e cozida, com legumes, ao vinho, bem lentamente. Um clássico.

Se você tem alguma intimidade com o receituário da França, pode ter deduzido que se trata do boeuf bourguignon, que se traduz como "carne à moda da Borgonha".

Mas nem todo picadinho francês é boeuf bourguignon. Como se pode presumir, a França tem toda uma coleção de receitas regionais de guisados de carne.

Peguei o picadinho da Provence, no sul, perto do mar Mediterrâneo. Ele se chama daube.

Ou melhor, ela: La daube provençale.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

No esqueleto básico, é bem parecida com o bife borgonhês. Carne magra de panela (músculo é uma excelente escolha), vinho, cebola, cenoura e bacon.

Mas a cozinha provençal tem suas peculiaridades. Menos manteiga, mais azeite. Ervas frescas: tomilho, louro, alecrim. Tomate, azeitona. Raspas de casca de laranja, um perfume incrível.

Parece até comida italiana, o que faz sentido, porque aquela região sempre esteve em disputa por séculos e séculos. E fica patente com o acompanhamento clássico da daube: macarrão.

Daube provençale, picadinho francês, em receita de Marcos Nogueira - Marcos Nogueira

É uma receita prefeita para ocasiões festivas, porque você faz na véspera: fica até melhor no dia seguinte. E uma macarronada com assunto: as Olimpíadas.

Tradicionalmente, a daube é cozida numa panela de cerâmica chamada daubière. Tem uma tampa que encaixa de um jeito que prende o vapor e cria algo como uma panela de pressão primitiva.

A não ser que você tenha viajado à Provence e comprado uma daubière –coisa muito específica–, precisamos improvisar.

Eu fiz o que uns sites franceses de receitas recomendaram: tentei lacrar a tampa da panela com uma massa de farinha e água, como fazem no barreado do Paraná.

Tentei. O vapor sempre encontra sua saída, até mesmo nas panelas de pressão, o que é bom. Ninguém quer explosões na cozinha.

Dá para fazer na panela de pressão também. Mas é menos divertido.

Daube provençale, picadinho francês, em receita de Marcos Nogueira - Marcos Nogueira

DAUBE PROVENÇALE

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: média

Ingredientes

100 g de bacon picado

1 colher (chá) de azeite

600 g de carne (músculo, paleta ou acém) cortada em cubos irregulares

2 dentes de alho picados

1 cebola grande picada

1 talo de salsão fatiado fino

1 cenoura picada grosseiramente

375 ml de vinho tinto (meia garrafa)

1 colher (chá) de raspas de casca de laranja

300 ml de polpa de tomate

Ervas provençais (tomilho, alecrim, louro)

2 colheres (sopa) de azeitonas pretas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer