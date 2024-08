Comerciantes de bares e restaurantes da cidade de São Paulo estimam crescimento de até 20% no faturamento do almoço do Dia dos Pais na comparação com um domingo normal. É o que aponta um levantamento da Abrasel-SP (associação do setor) sobre a data comemorativa, que neste ano será celebrada no próximo domingo (11).

Movimentação no restaurante Atto, no Itaim Bibi, em São Paulo - Danilo Verpa/Folhapress

Segundo o presidente da entidade, Luiz Hirata, o movimento vem crescendo de forma gradual, ano a ano. Em 2022, a média de aumento do faturamento dos estabelecimentos no almoço do Dia do Pais foi de 5%. Já em 2023, esse crescimento foi de 10%.

A Abrasel diz observar uma mudança no comportamento dos paulistanos, que na data costumavam se reunir em churrascos ou celebrações em casa. "Após a pandemia, as famílias estão optando por celebrar em restaurantes e bares", diz Hirata.

