Deltan Dallagnol foi cassado; Sergio Moro está na fila do destino; são fortes os indícios de que Tony Garcia, duas vezes delator na "República do Russo", era, a um só tempo, sua vítima e seu infiltrado; vão se adensando as evidências de que o nosso "Período do Terror" esconde mais sortilégios do que supunham até os seus críticos mais duros, a exemplo deste escriba. Abundam elementos a indicar que se montou uma organização criminosa sob o pretexto de combater o crime. Isso tem nome, não é?, quando envolve pessoas sem toga e colarinho: "milícia". Também esta, cabe notar, se estrutura para eleger os seus. Havendo um desastre na ecologia política, pode chegar à Presidência da República.

O ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) na CPI mista do 8 de janeiro, no Senado Federal, em Brasília; Moro teme ser cassado após o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que perdeu o mandato após decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) - Gabriela Biló - 25.mai.23/Folhapress

O chororô das viúvas Porcinas de Moro Santeiro e dos santarrões de pau oco que andam a zanzar no colunismo, denunciando o suposto fim do combate à corrupção, poderia até comover, não fosse o mal que essa gente ajudou a perpetrar contra o devido processo legal como manifestação concreta; contra o Estado de Direito como valor abstrato; contra a democracia como pacto civilizatório; contra a economia como geração de riqueza e emprego e, sim!, contra a política como a melhor das piores formas de se equacionarem as diferenças na vida pública.

O país, o direito e os analistas não se dividem entre "lava-jatistas" e "antilava-jatistas". A suposição é uma estupidez porque, nessa perspectiva, os segundos seriam uma função, em sentido matemático propriamente, dos primeiros. Pervertidos jurídicos, morais e éticos que deram suporte intelectual à Lava Jato nas mais variadas áreas buscam, por exemplo, associar as lambanças sempre em curso do centrão ao desmonte da operação, o que implicaria um sinal verde à corrupção.

Farsa. Falácia. Tentativa de fazer por malandragem o que faz o gato por instinto. Na pena porca e interessada desses valentes (sem vênias aqui), a força-tarefa era essencialmente boa, mas acabou se desviando no meio do caminho sabe-se lá por quê. E, claro!, aqueles que a combateram desde sempre o teriam feito por maus motivos, enquanto eles, os monopolistas do bem, a apoiavam por nobreza de caráter.

É mesmo? Desmonto a bobagem: isso a que chamamos "centrão" está no governo desde a Constituinte, quando se estruturou. Mas só chegou, de fato, ao poder e passou a dar as cartas, inclusive no Executivo, na gestão de Jair Bolsonaro, que os aduladores do ilegalismo ajudaram a eleger. Notem os distraídos que faço distinção entre ser governo e ser poder; entre hegemonizar o processo e ser seu caudatário ou beneficiário menor.

Dez anos depois do outono dos porras-loucas e do posterior e inevitável inverno, constata-se o óbvio: paga-se sempre um preço muito alto pelo ataque às instituições. A adesão incondicional de parte considerável da imprensa aos "black blocs" do MPF, sob o comando de um juiz de condenação, alimentou o processo de "demonização da política" como relação de trocas também virtuosas. Recorro às aspas para dar relevo à expressão porque as tais viúvas — e algumas lucraram bastante com o santeiro — deram agora para... demonizá-la! Seria só mais um modo de proteger corruptos.

A pior das corrupções, e para esta não há cadeia, é mesmo a do caráter. O antilava-jatismo não é uma de duas facções numa briga de bandidos. Trata-se de um imperativo da decência diante do lava-jatismo como contrafação comprovada da Justiça. Seguir as regras do jogo, no regime democrático, ou lutar para mudá-las também segundo a disciplina que se tem, é uma virtude. Os crimes que se cometeram em nome do combate ao crime mal começaram a sair dos porões. E as Porcinas? Ainda têm a saída à moda Raul Gil: "O estado de direito perguntou, e você não acertou; pegue o seu banquinho e saia de mansinho".

PS: Para não dizer que não falei etc. Na coluna passada, referi-me ao pauteiro mais influente do jornalismo econômico: o "se" como índice de indeterminação do sujeito. Anda errando muito. Aí a economia e a receita crescem mais do que "se" avaliava; a Bolsa sobe mais do que "se" esperava; o dólar e a inflação caem mais do que "se" apostava. Tiremos o "se" do armário! Parafraseando Clarice, precisamos nos apropriar do "se" da coisa.