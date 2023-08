Vendo faixa presidencial original em perfeito estado. Não foi repassada ao sucessor, mas por quantia a negociar pode ser repassada a você. Item de colecionador.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

Compro cobre, compro chumbo, compro metal extraído da invasão de 8 de janeiro em Brasília. Relógio velho, estofamento de cadeira do STF, maçaneta, reboco de gesso.

Vendo estoque de cloroquina. Mais de 5 milhões de comprimidos encaixotados em perfeito estado. Escolha entre a entrega rápida em qualquer lugar do Brasil realizada num avião da FAB ou entrega com data surpresa coordenada pelo general Pazuello.

Procuro apartamento funcional para comer gente. Homem idoso, discreto, soturno, desamparado, mas imbrochável. Pagamento em dinheiro vivo.

Ilustração de Débora Gonzales para coluna de Renato Terra de 17 de agosto de 2023 - Folhapress

Vendo minuta de golpe militar impressa e auditável. Interessado enviar e-mail. Garantimos sigilo, pois os emails serão enviados para a lixeira.

Passo ponto para lojinha de açaí nos arredores de Angra dos Reis. Tratar com Pluft, o fantasminha, em Brasília.

Vendo ursinho felpudo com etiqueta recortada pelo Teatro das Tesouras numa singela madrugada em que a túnica dos atônicos tornou-se água tônica. Não negocio com isentões, prostitutas do sistema ou gulosinhos biografados. Não insistam!

Compro e vendo seu carro usado com discrição, lucro garantido e escolta armada, mermão. Eu sei fazer dinheiro. Tô te falando. Chega aqui em Rio das Pedras e procura pelo Tony Montana. Garanto fidelidade até o fim. Aceito cheque.

Passo ponto de franquia da Kopenhagen na Barra da Tijuca. Não garanto nota fiscal.

O Capitão das Bijuterias. Os melhores anéis, colares, brincos, abotoaduras. Negócio das Arábias. Veja as fotografias dos nossos produtos e conheça as peças (e, no reflexo, os vendedores).

Vendo marreco criado a pão de ló em Curitba. Preço promocional.

Compro capinha para tornozeleira eletrônica. Favor entregar no condomínio Vivendas da Barra.

Vendo calendário com idoso em fotos sem camisa, sem vergonha e sem joias.

Aviso: este classificado bolsonarista está a cargo de vendedores bolsonaristas e tem como público-alvo compradores bolsonaristas que não mantêm nenhum vínculo com Jair Bolsonaro e sua família bolsonarista.

Os pagamentos podem ser feitos apenas em dinheiro vivo. Há possibilidade de parcelamento em 48 vezes em transações feitas diretamente em caixas eletrônicos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.