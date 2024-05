Na última semana, uma senhora de 65 anos foi à praia e 1 milhão e 600 mil pessoas juntaram-se para ver. Às vezes, acontecem coisas estranhas.

Ainda me lembro de quando, nos Estados Unidos, o primeiro negro presidiu a prestigiada Harvard Law Review. E de quando o primeiro negro foi nomeado como candidato pelo Partido Democrata. E de quando o primeiro negro foi eleito presidente da República. Foi sempre o mesmo negro, por isso na altura fiquei sem saber se a discriminação tinha acabado ou se tinha acabado apenas para Barack Obama.

Agora acontece o mesmo. Passamos a nos interessar por idosas ou só por esta idosa?

Fiquei muito impressionado com o fato de Madonna ter 65 anos. O que me surpreendeu não foram as suas proezas físicas, cantar durante horas, dançar o tempo todo. Verdadeiramente surpreendente foi verificar que o fato de ela ter 65 anos significava que eu tinha 50 anos. Como é que a Madonna se atreve a lembrar isso?

Normalmente, as estrelas da música têm a gentileza de morrer cedo. A gente pensa: sim, foi uma estrela que brilhou muito, transformou o panorama musical com a sua energia, mas morreu aos 27 anos, porque é esse o negócio: quem brilha muito também se apaga cedo. Isso traz algum consolo a quem não brilha nada, como eu. É uma compensação do universo pela minha banalidade. Durar bastante.

Ilustração de Luiza Pannunzio para coluna de Ricardo Araújo Pereira de 12 de março de 2024 - Folhapress

Mas de repente Madonna continua viva aos 65. Pior: está mais viva do que eu. Beija Anitta, envolve-se em danças sensuais com bailarinos que têm idade para ser seus netos. É especialmente impressionante porque, ao que parece, os jovens de hoje quase não pensam em sexo. Eu nunca fui aquele tipo de pessoa que diz não entender a juventude. Compreendo que os seus interesses sejam diferentes dos meus. Menos esse, desculpem.

Na semana passada saiu um estudo na The Economist segundo o qual a presença de sexo em filmes de Hollywood caiu 40% desde o século passado. Mas Madonna continua firme, pensando em sexo aos 65.

Estamos juntos, Madonna. Daqui a 15 anos hei de ir a Copacabana. Espero que uma multidão se junte para festejar a minha existência. Prometo ser um velho muito sensual. Embora menos do que Madonna será, nessa altura, aos 80.