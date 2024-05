Uma característica engraçada das palavras é o fato de terem significados mais ou menos precisos. É conveniente, para que a gente consiga comunicar. Por exemplo, se eu disser que uma rocha é mole, talvez as pessoas fiquem confusas. Em princípio, a palavra "mole" não se aplica a rochas —que, de acordo com a nossa experiência, são duras.

O mundo digital, no entanto, tem uma semântica própria, em que as palavras significam o contrário do que querem dizer na vida real. A palavra "conteúdo", por exemplo, significa quase sempre "ausência de conteúdo". É curioso. A frase "vou criar um conteúdo filmando o meu gato dormindo" quer dizer, na verdade, "vou produzir um pouco de vácuo".

A palavra "amigo", no Facebook, significa muitas vezes o contrário do que vem nos dicionários. No Facebook, é possível ser amigo de pessoas que nem conhecemos. Diga-se que essa é, por vezes, a maneira mais eficaz de nutrir amizade por alguém. Mas não é esse o significado do termo.

Ilustração de Luiza Pannunzio para coluna de Ricardo Araújo Pereira de 19 de maio de 2024 - Folhapress

Por outro lado, a palavra "seguidor" não significa, nas redes sociais, discípulo ou partidário. É mais frequente significar "pessoa que nos observa porque tem interesse na nossa queda". São seguidores que vêm atrás de nós porque pretendem nos dar uma rasteira.

A palavra cujo significado mudou mais radicalmente foi "compartilhar". Compartilhar, fora do mundo digital, é um ato de generosidade. Quando, por exemplo, compartilhamos um pão com alguém, isso quer dizer que lhe damos um pouco do nosso pão. Nas redes sociais, o ato não é exatamente generoso, uma vez que compartilhar significa, na verdade, exibir.

Alguém que compartilha a fotografia de um pão não oferece nada aos outros. Quem compartilha uma foto do seu carro novo não dá carona a quem vê. Quando alguém compartilha imagens das suas férias, normalmente até ganha dinheiro com isso, porque uma agência de viagens, uma companhia aérea ou um hotel estão pagando. Sinto em dizer que esse dinheiro também não é compartilhado. O alambique das redes sociais transforma a mesquinhez da exibição na nobreza da partilha. É ótimo.