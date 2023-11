Quando eu estava visitando o Vietnã, meu oitavo país, fiz amizade com Jairo Lins. Ele me convidou para atravessar a fronteira da Tailândia para Laos de barco, utilizando o rio Mekong. Este rio nasce no Tibete e vai até o Vietnã, sendo o principal rio do Sudeste Asiático. Pois bem, marcamos de nos encontrarmos na cidade de Pequim, lugar que tínhamos passado meu aniversário juntos, e de lá fomos de avião com destino a Chiang Mai, Tailândia.

Robson Jesus na canoa que o levou da Tailândia ao Laos pelo rio Mekong - Acervo pessoal

Chegamos na cidade durante a madrugada, e quando amanheceu, pegamos um ônibus para Chiang Khong. Eu estava um pouco ansioso e curioso, porque seriam dois dias de viagem pelo rio Mekong até chegar na cidade de Luang Prabang. Eu fiquei surpreso ao chegar no pier de Huay Xay, porque foi quando eu me deparei com a simplicidade do tal "barco". Neste exato momento notei que meu pensamento foi: "com certeza essa viagem será emocionante".

Eu, Jairo e outros viajantes estrangeiros iniciamos o percurso às nove horas da manhã, com o barco que tinha capacidade para aproximadamente cinquenta pessoas. No primeiro dia de viagem o barco foi parando em vários vilarejos, a fim de transportar os moradores locais –ele é muito utilizado como meio de transporte nessa região. Observar aquele horizonte foi espetacular, me proporcionando a sensação de ter voltado para épocas em que a natureza era quase intocável. Tudo o que tínhamos para fazer naquele momento era literalmente aproveitar a viagem, apreciar a floresta, o rio e trocar olhares e sorrisos com moradores locais.

A viagem durou dez horas, o que não foi nada ruim diante daquele cenário verde com animais, casas de madeiras e um pôr do sol que não esquecerei tão rápido. Por volta das seis horas da noite, eu cheguei à pequena cidade de Pakbeng, de aproximadamente dois mil habitantes. Como eu não queria me locomover muito, reservei um quarto perto do porto mesmo. Já me sentia cansado, então um quarto pequeno, chuveiro com água quente já era o suficiente para mim.

Jairo e eu decidimos dividir o quarto, e após guardarmos nossas mochilas, fomos conhecer um pouco mais deste vilarejo. Pessoas extremamente acolhedoras, e um choque cultural enriquecedor. Pudemos sentir o gosto da comida caseira: arroz, frango e legumes. Também experimentamos uma cerveja que era fabricada ali mesmo na região.

No dia seguinte acordamos às sete horas da manhã e seguimos viagem em outro barco, mas com a mesma estrutura. Nosso piloto, Sr. Abiduh, compartilhou um pouco da sua história. Ele fazia aquele mesmo trecho há doze anos. Era perceptível que ele amava o seu trabalho, que também sempre foi a principal fonte de renda para sustentar sua família.

Ao longo da viagem, passamos a realizar as paradas nos vilarejos para fazer pequenas refeições. Foi uma experiência inesquecível, e o que mais me marcou foi ver a felicidade tímida daquelas crianças jogando baralho enquanto navegavam pelo rio Mekong. Quase chegando em nosso destino, Luang Prabang, paramos às margens do rio para visitar Pak Ou. Uma pequena caverna que abriga mais de quatro mil pequenas estátuas de Buda, todas levadas por devotos. Quando a viagem chegou ao fim, eu não tive dúvidas que este trecho se tornaria uma das minhas recomendações a todos os viajantes. Portanto, vão de canoa para Laos.