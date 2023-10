Robson Jesus, que busca ser o homem mais rápido a visitar todos os países, é o novo colunista da Folha

São Paulo

Empreendedor digital e aspirante a ser o homem mais rápido a conhecer todos os países do mundo, o paulista Robson Jesus é o novo colunista da área de turismo da Folha.

Seus textos serão publicados quinzenalmente, em alternância com as colunas do jornalista e também viajante Zeca Camargo. A estreia será na quarta (1º), na versão digital, e na quinta (2), na versão impressa.

Aos 34 anos, ele calcula já ter visitado 135 das 193 nações reconhecidas pela ONU graças ao seu projeto O Nego Vai Longe, com o qual pretende também se tornar o primeiro homem negro a realizar o feito de viajar por todos os países.

Robson Jesus, que pretende ser o primeiro homem negro a viajar todos os países do mundo em tempo recorde - Divulgação

Nascido em Osasco, na Grande São Paulo, Jesus é formado em administração com especialização em gestão de projetos —títulos conquistados sempre com bolsas de estudos. Trabalhou por dez anos no Hospital das Clínicas de São Paulo até decidir largar tudo para cair na estrada.

Antes da aventura, ele já tinha visitado a Argentina e morado por um ano nos Estados Unidos, em 2018, para aprender inglês. Foi quando ele diz ter sido "picado pelo bichinho das viagens".

Depois de alguns anos de planejamento, ele embarcou em março de 2022 para a Tailândia, o ponto inicial da sua jornada —que deve durar mais de dois anos, terminando em 2024. Se tudo correr conforme o planejado, ele espera bater o recorde do americano Yili Liu, que levou três anos e três meses para visitar todos as nações do globo.

"Até outro dia, quase nenhum negro conseguia comprar uma passagem de avião no Brasil. Em alguns países, apenas a cor da pele já poderia ser um impeditivo na imigração", diz. "Na minha coluna, quero relatar não só as minhas histórias de viagem, mas as de outros brasileiros que se jogaram no mundo e também estão quebrando barreiras, recordes, empreendendo."

Neste momento, Robson Jesus está viajando pelo oeste da África, visitando alguns dos países mais pobres do planeta. De lá, deve retornar à Ásia e seguir para a Oceania, sempre compartilhando suas aventuras em seu Instagram @onegovailonge e, agora, também nesta Folha.