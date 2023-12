Neste dia 1º, de acordo com a lei dos Estados Unidos, Mickey Mouse entra no domínio público. Isso significa que qualquer pessoa pode a partir desta data contar suas próprias histórias com o ratinho, estampar camisetas, fazer memes, filmes e o que mais vier à mente.

Vale notar que a versão do Mickey que entra em domínio público nesta segunda (1º) é a de 1928. Ela já é parecida com a versão atual, mas há diferenças. Por exemplo, as luvas brancas só foram colocadas no ratinho em 1929. Para usar essa versão é preciso aguardar mais um ano. Outra limitação é o direito de marca da Disney. Dá para usar o personagem à vontade, mas não pode haver qualquer associação ou confusão com a marca Disney. As novas criações precisam deixar isso bem claro.

Primeira versão de Mickey Mouse, concebida em 1928 - Divulgação

Mickey já deveria ter entrado no domínio público 20 anos atrás. Isso não aconteceu por causa da pressão de várias empresas, incluindo a Disney, que convenceu o Congresso dos EUA a ampliar o prazo de proteção de obras autorais de 75 para 95 anos. Essa decisão é hoje vista como um "grande erro". Essas são palavras da diretora do escritório de direitos autorais do país à época, compartilhadas também por vários ganhadores do Prêmio Nobel. Toda a coletividade sofreu com esse erro. Por 20 anos novas obras simplesmente deixaram de ingressar no domínio público.

Mickey está em gloriosa companhia. Pela lei dos EUA entra no domínio público a partir de hoje também o livro "O Amante de Lady Chatterley" de D.H. Lawrence. A "Ópera dos Três Vinténs" de Brecht. "Orlando" de Virginia Woolf e o livro "Nada de Novo no Fronte" de Erich Maria Remarque. Todos podem ser agora livremente adaptados, editados, traduzidos, filmados e assim por diante.

No campo dos filmes temos elevações importantes ao domínio público. O filme "A Paixão de Joana D´Arc" de Dreyer e "A Turba" de King Vidor. Além dos dois primeiros filmes com Mickey, "Steamboat Wilie" e "Plane Crazy".

Na música a seleção é de tirar o fôlego. A começar pelo fonograma de "Yes! We have no Bananas", gravado por Billy Jones. A música inspirou Braguinha e Alberto Ribeiro a responderem à música americana, compondo: "Yes, Nós Temos Bananas", transformada em poderoso artefato tropicalista. Entra no domínio público também a composição de Mack The Knife, de Brecht e Kurt Weill. E a deliciosa composição de "Let´s Do It (Let´s Fall In Love)" de Cole Porter. Bem como a gravação de "Charleston" de James P. Johnson. Que ano maravilhoso para o domínio público!

No entanto, vale lembrar que o domínio público —um dos nossos mais preciosos bens— está sempre sob ataque. É preciso estar atento e forte para que expansões indevidas dos direitos autorais e dos direitos de marca não prejudiquem esse patrimônio comum ("commons"). É preciso também estar atento contra a atuação dos chamados "copyright trolls", que buscam direitos inexistentes em troca de alguns vinténs, como na obra de Brecht.

Há também ações judiciais contra a OpenAI, empresa de inteligência artificial, por ter usado obras protegidas por direitos autorais para treinar seus modelos. Essas ações podem mudar a forma como aplicamos o direito autoral. Mas isso é assunto para mais tarde. Agora é hora de desejar a todos nós um Feliz Ano Novo!



