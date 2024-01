A vitória de Donald Trump nas prévias de Iowa foi tão contundente que fez a disputa pela indicação republicana parecer essencialmente encerrada desde o início. Mas não foi contundente o suficiente para eliminar a sensação de que poderia ter sido diferente, que mais uma vez sua oposição dentro do Partido Republicano tornou as coisas ridiculamente fáceis para sua candidatura.

Trump está essencialmente conduzindo uma campanha de um titular, apresentando-se como o líder padrão do partido, recusando-se a debater, acumulando endossos. Mas sua oposição combinada obteve cerca de 50% dos votos nas prévias. Para um titular normal, perder quase metade dos votos em um estado inicial seria um sinal de perigo, fraqueza, desordem.

Os 42% de Eugene McCarthy nas primárias de New Hampshire em 1968 forçaram Lyndon Johnson a desistir da corrida. Os 31% de Ted Kennedy em Iowa e os 37% em New Hampshire em 1980 prenunciaram uma campanha longa e amarga para Jimmy Carter. Os 38% de Pat Buchanan contra George H. W. Bush em New Hampshire em 1992 foram considerados um terremoto político, mesmo que Bush tenha vencido facilmente depois disso.

Donald Trump em discurso em Des Moines, em Iowa, durante as primárias do Partido Republicano - Evelyn Hockstein - 15.jan.2024/Reuters

Combine os votos de Iowa para Ron DeSantis com os votos para Nikki Haley e, mesmo concedendo a maior parte do apoio de Vivek Ramaswamy —que desistiu da corrida ainda na noite de segunda-feira— a Trump, você ainda tem um total tão impressionante quanto os exemplos do passado.

Mas é claro que você não pode combiná-los, assim como não poderia combinar os votos de Ted Cruz, Marco Rubio e John Kasich nas primárias decisivas de 2016. Naquela corrida, o campo fragmentado entregou a indicação a Trump. Nesta, ele provavelmente venceria mesmo enfrentando uma oposição unificada —mas seria uma campanha interessante, pelo menos, em vez da coroação que provavelmente teremos.

Em certo sentido, é totalmente compreensível que não haja candidato de uma oposição unificada. Assim como o campo dividido de oito anos atrás, Haley e DeSantis representam diferentes grupos com diferentes visões do que o Partido Republicano deveria se tornar, e a ferocidade com que eles acabaram brigando pelo segundo lugar em Iowa reflete a profundidade potencial dessas divisões.

Mas, em outro sentido, é absurdo que tenha chegado a isso novamente. Se você prestou atenção às discussões no palco do debate na semana passada, pôde perceber algumas áreas-chave de desacordo político real —principalmente em relação à estratégia na Ucrânia.

Mas tão notável quanto isso foi o quanto suas posições oficiais eram bastante semelhantes. DeSantis acusaria Haley de ser insuficientemente conservadora ou populista em alguma questão-chave, e em vez de realmente defender uma posição moderada ou estabelecida, ela insistiria que, não, ela era tão conservadora quanto ele.

Enquanto isso, apesar de seu estilo populista, DeSantis não estava oferecendo nada parecido com as promessas de gastos livres, quase liberais, que Trump fez em 2016; sua disputa com Haley sobre a idade de aposentadoria da Previdência Social não foi exatamente uma grande batalha ideológica.

Portanto, se os dois candidatos anti-Trump puderam convergir tanto nas questões, apesar de suas diferentes bases de apoio, mesmo em um debate em que passaram a maior parte brigando um com o outro, não parece tão difícil imaginar um único candidato conduzindo uma campanha unificadora contra Trump. Seria um pouco mais populista do que a candidatura de Haley tem sido, um pouco menos ideológico e à la Cruz do que a estratégia de DeSantis até agora —mas não tão radicalmente diferente da corrida que ambos têm feito.

Se você quisesse uma candidatura unificada contra Trump, você deveria culpar DeSantis, em primeiro lugar, por desperdiçar a chance de limpar o campo cedo e por não se adaptar depois. Ele perdeu a chance de ser um verdadeiro favorito quando Trump começou a ser indiciado. Mas um começo mais forte, uma operação mais eficaz e uma estratégia de venda que enfatizasse sua competência tanto quanto seu conservadorismo poderiam ter mantido Haley em um território semelhante ao de Tim Scott nas pesquisas e atraído para DeSantis muitos dos eleitores dela.

Em vez disso, como argumenta o escritor conservador Peter Spiliakos, a fraqueza persistente de DeSantis encorajou os moderados do partido a tratar seus votos como expressivos em vez de estratégicos —apoiando Haley porque isso parecia bom, mesmo que seu caminho para a vitória fosse obscuro.

Mas então você também deveria culpar a equipe de Haley —não tanto seus eleitores, mas os grandes doadores que a sustentaram e as figuras da mídia de direita que passaram os últimos meses impulsionando a candidata— por apostar tudo em alguém que claramente tem menos chances de vencer uma batalha direta com Trump do que até mesmo a versão decepcionante de DeSantis.

Eu entendo os desejos "Trump nunca" e moderado de não recompensar DeSantis por suas imitações do trumpismo. Mas a ideia antipopulista de que não havia diferença real entre os dois homens nunca foi fundamentada na realidade. A ideia de que um DeSantis presidente poderia de alguma forma ser uma figura mais perigosamente iliberal do que Trump parece risível depois de assistir ambos na campanha.

E a noção de que você pode afastar o Partido Republicano de Trump sem algo como o histórico e a abordagem de DeSantis é uma fantasia agradável, não uma estratégia que valha o tempo e os recursos de qualquer pessoa.

Agora, exatamente essa estratégia improvável, elevando Haley acima de DeSantis, provavelmente definirá a primária de New Hampshire. É a melhor e única chance dela se tornar o porta-estandarte "Trump de novo não" e provar que meu ceticismo está errado. Mas é mais provável que cada eleitor de New Hampshire que a escolha como sua opção "não Trump" esteja apenas facilitando o caminho de Trump para a vitória, mais do que precisava ser.