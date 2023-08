O principal animal na Arábia Saudita é o camelo. Camelos possuem cílios longos, para proteger os olhos da poeira do deserto. Também comem qualquer coisa que encontram por lá, até cactos. Por fim, para os boleiros que gostam de citar a Bíblia, tem essa, dita por Jesus: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus.

Corrida de camelos nos arredores de Riad, Arábia Saudita - Fahad Shadeed/Reuters

Essas incríveis curiosidades sobre o animal de gênero ungulado são para ajudar os fãs do influencer Neymar a puxar um assunto na grande rede, caso ele realmente confirme sua transferência para o Al Hilal, time árabe treinado por Jesus —não o do parágrafo anterior, mas, sim, o Jorge, aquele que é santo no Flamengo. A mudança de clube é dada quase como certa por veículos europeus e já foi citada até pelo italiano especialista de mercado futebolístico Fabrizio Romano.

No perfil de Romano, as grandes notícias sobre transferências do dia ou da semana ficam fixadas no alto da página. A atual não é a de Neymar, mas a de Moisés Caicedo, o jovem volante equatoriano que joga no Brighton, teve um ótimo ano de 2022 (incluindo a Copa do Qatar), atraiu a atenção dos gigantes da Premier League e deve assinar antes do fim da janela com o Chelsea por uma pequena fortuna —curioso como os volantes ficaram tão valorizados (Enzo Fernández, Declan Rice, Bellingham...).

O equatoriano Moisés Caicedo, atuando pelo Brighton, da Inglaterra - Justin Tallis - 9.abr.22/AFP



Aliás, o time azul de Londres também teria feito uma oferta por Neymar. Seria a oportunidade do jogador tentar se destacar na principal liga do mundo. Outro boato também colocou o Newcastle no caminho do ex-santista, mas esse pareceu só boato. Até tinha jeito de boa ideia, já que o time é da Premier League, está na Champions League e foi comprado pela Arábia Saudita. Seria unir o dinheiro útil à competição agradável.

Já o valor da suposta negociação por Neymar muda drasticamente de acordo com a fonte. O certo é que ele ganharia caminhões e caminhões de dinheirinho, o suficiente para se tornar um dos grandes proprietários de camelos do mundo se investir no animal.

Neymar comemora gol em partida do PSG contra o Olympique de Marselha - Stephane Mahe - 16.out.22/Reuters



A tal transferência das Arábias deixaria Neymar, o pai, mais feliz do que beduíno na cachoeira. Quem viu a série documental da Netflix ("Neymar - O Caos Perfeito") deve lembrar que o papai chamava o Jr. mais de "marca" do que de "filho", o que diz muita coisa.

Para quem gosta apenas do futebol do jovem de 31 anos, se realmente a troca da Europa pelo Oriente Médio se concretizar, será o triste fim da carreira em alto rendimento nas principais ligas do mundo. Em vez de ser o substituto esportivo de Cristiano Ronaldo e Messi (que preferiu a grana de Miami, mais perto de casa), Neymar estaria escolhendo, com anos a menos, juntar-se a eles, com muito dinheiro, muita sombra e muita água fresca, para o jogador e os camelos.



Lucas + James = Raí?

No distante 1998, tempos em que o Campeonato Paulista ainda tinha importância, São Paulo e Corinthians disputaram a finalíssima em dois jogos. O Corinthians ganhou a primeira, por 2 a 1. E, bem na hora da partida decisiva, Raí surgiu como inesperado reforço, chegando do Paris Saint-Germain. Sua grande atuação fez o time do Morumbi vencer por 3 a 1 e conquistar o título.

Um quarto de século depois, a história pode (quase) se repetir. Pela Copa do Brasil (mais importante que o Paulista), o Corinthians venceu a primeira partida da semifinal pelos mesmos 2 a 1. Nesta quarta (16), o São Paulo vai contar com Lucas Moura e James Rodríguez, recém-chegados da Europa, para a partida de volta, em casa. Ok, ainda não é o título, mas seria uma milionária vaga na final.

No outro duelo, Jorge Sampaoli tem uma missão aparentemente tranquila, com o Flamengo podendo perder por um gol contra o Grêmio, no Maracanã. Mas, se há um técnico atualmente com capacidade para se complicar, é o míster argentino.