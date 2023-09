O Campeonato Brasileiro para por dez dias em razão da Data Fifa. No período, o Brasinense (Brasil + Fluminense, responsável pelo salário do professor Fernando Diniz) enfrenta pelas Eliminatórias Sul-Americanas a Bolívia (dia 8) e o Peru (dia 12).

A principal pergunta a se fazer nesse intervalo é: o que fará Carlo Ancelotti? Vai curtir a folga em Ibiza ou Salerno? Preparar o Real para o início da Champions? Acompanhar detalhadamente o dinizismo no Mangueirão? Ou vai torcer pela sua Itália, que quer vingança nas Eliminatórias da Euro contra a Macedônia do Norte? Foram os Macedos que tiraram a Azzurra da Copa do Qatar ("vamos, Macedos!").

Em Skopje, macedônios comemoram a vitória por 1 a 0 sobre a Itália, em Palermo, em março de 2022 - Robert Atanasovski/AFP

Essa parada também pode ser boa para nosotros. Este escriba mesmo precisava dar um tempo de Brasileiro depois de assistir ao horroroso Corinthians x Palmeiras, que ficou pior ainda por vir apenas algumas horas após o excitante Arsenal (uhu) x Manchester United. Faltando 16 rodadas, a única coisa que dá para cravar é que o Botafogo vai disputar a próxima Libertadores. Não consigo nem tirar o Cuiabá (na boa 10ª posição) da luta contra o Z4.

Luis Suárez e Pablo Cepellini na partida Grêmio 2 x 0 Cuiabá, em Porto Alegre - Diego Vara/Reuters



E o que podemos fazer em dias sem futebol de clubes no Brasil ou na Europa? Algumas sugestões abaixo.

1 - Os integrantes das torcidas "Iludidos Animados" de Palmeiras, Fluminense ou Internacional, já podem fazer a projeção do Mundial de Clubes. Nesta terça (5), a Fifa faz o sorteio para definir o tortuoso caminho do torneio, a ser disputado na Arábia Saudita, capital financeira do futebol. É a hora de torcer para não ficar na frente do campeão local, o Al Ittihad (de Benzema, Kanté, Fabinho e Romarinho), que, para este escriba, é o franco favorito para ir à final —se não ficar no caminho do Manchester City.

Romarinho e Robert Bauer na partida Al Ittihad 2 x 0 Al Tai, em Jeddah, Arábia Saudita - 19.ago.23/AFP

2 - Para os corintianos, a sugestão é a série "Entrevistas com Luxemburgo", disponível no YouTube e em outras plataformas de vídeo —OK, a série não existe, mas sempre vale assistir às coletivas do professor, recheadas de humor, drama, suspense, terror e alguma violência (contra jornalistas, mas sempre com todo respeito). Difícil mesmo é encontrar sentido em alguma resposta —nesse quesito, lembra um pouco um cinema independente-contemplativo-surreal-indecifrável. Críticos dizem que é melhor aproveitar agora, porque a segunda temporada não está garantida.



3 - Quer fugir do futebol? Vamos ao US Open, último Grand Slam da temporada de tênis. Torneios de tênis masculino são competições em que você precisa ver uma semana inteira, ou duas, para poder assistir ao confronto Novak Sem Vacina Djokovic contra Carlos Alcaraz na final. Mas este humilde escriba diria para o querido leitor e a querida leitora ficarem de olho no jovem canhoto americano Ben Shelton, de 20 aninhos. O rapaz tem um canhão no lugar do braço esquerdo e já sacou duas vezes a 238 km/h, saque mais veloz na história do torneio. Guarde o nome. E, no feminino, ainda podemos torcer por Bia Haddad Maia e Luisa Stefani nas duplas, cada uma com a sua parceira.

Ben Shelton saca na partida contra Tommy Paul, no US Open - Danielle Parhizkaran - 3.set.23/USA Today via Reuters

4 - Última sugestão, o outro futebol: vai começar a temporada da NFL, a primeira vez em 300 anos sem Tom Brady em campo. Quem abre os trabalhos nesta quinta (7) é o Kansas City Chiefs, do danado Patrick Mahomes, contra o Detroit Lions. Há outros duelos interessantes na primeira rodada, mas este escriba está mais curioso em relação ao Monday Night Football, na segunda, com Buffalo Bills contra New York Jets, que agora tem Aaron Rodgers, 39 —o último representante dos grandes quarterbacks de uma geração que já se aposentou.



Round 38 - Restam 6

Com a demissão de Pepa pelo Cruzeiro, perdemos mais um português. Restam seis sobreviventes desde o round 1 do campeonato. Quem está mais perto da degola agora, a julgar pelos resultados, é outro luso, Renato Paiva, do Bahia. A ver. O placar aponta agora Brasileiros 2 x 4 Estrangeiros.