O Flamengo está contaminado pelo salvatite, agora rebatizado de flatite. Como todas as doenças "ite" (hepatite, cistite, otite, labirintite), trata-se de uma inflamação. No caso da flatite, a torcida já vive em estado inflamado, mas agora com doses de ansiedade e esperança.

Entretanto, os sintomas mais graves podem causar ilusão e quase dependência. Corintianos já passaram por essa epidemia e até queriam de novo, mas levaram um choque de realidade e estão sob o tratamento do doutor Mano, o ponderado.

Nesta semana, jogadores do Flamengo também ficarão inflamados de Tite, o professor, ainda mais agora, que estamos com a Data Fifa em curso. Em poucos dias, você, querido leitor, querida leitora, verá alguma notícia citando como os atletas estão curtindo o treino e como o clima ficou mais leve. Alguém dirá que o grupo está fechado.

Podemos inclusive chamar essa parada de Data Tite, já que a tal Data Fifa não serve para nada em termos de seleção brasileira —uma vez que a CBF diz que o técnico da Copa será aquele outro senhor simpático, que está em Madri.

Tite durante a Copa no Qatar, enquanto era treinador da seleção; técnico chega para tentar encerrar crise no Flamengo - Nelson Almeida - 6.dez.22/AFP

Tite assume após espertamente enrolar as negociações por tempo suficiente para não passar pelo perrengue de ter que encarar o Corinthians em Itaquera (ou foi coincidência?). É bom lembrar também que o professor só está disponível porque o projeto Passaporte da Alegria para a Europa naufragou. Nenhum clube de grande ou médio porte das principais ligas correu atrás de Adenor —pelo menos, não que tenhamos conhecimento.

A última vez que Tite trabalhou à beira do gramado foi na triste eliminação para a Croácia, na Copa Vai te Qatar. Depois da derrota nos pênaltis, saiu de campo e deixou Modric para consolar os jogadores brasileiros. Sampaoli, o Jorge, foi condenado por atitude similar após perder a Copa do Brasil. Porém —excelente notícia para os flamenguistas que não gostaram do ocorrido— não há nenhuma final à vista para o rubro-negro. Aguardemos a Taça Guanabara.

Já o Botafogo parece curado da brunolagite, severa enfermidade que estava drenando pontos do líder do Brasileiro. A inflamação causava grave dor no cotovelo do míster, que queria a qualquer custo desmontar o time de Luís Castro para remontá-lo com o seu toque, sintoma conhecido como soberba.

Curioso como os números nem sempre traduzem a história. Quando Luís Castro pediu demissão, o Botafogo era líder com sete pontos de vantagem em 12 rodadas. Quando Lage foi demitido, a vantagem era dos mesmos sete pontos, mas o clima era de velório.

Lúcio Flávio, o interino, tirou o Putfire de John Textor da agonia. Agora é só fazer o básico e não colocar Tiquinho no banco (pelamor). Com os resultados da última rodada pré-Data Tite, o Botafogo abriu nove pontos para o Bragantino e 11 para Grêmio, Palmeiras e Flamengo —nenhum perseguidor venceu. Nem uma flatite aguda parece suficiente para evitar que o alvinegro conquiste o título.

Enquanto isso, o Palmeiras busca antídotos para sua bocatite, doença recorrente no clube que vem de uma frente fria argentina. O antídoto cada vez mais passa pelos jovens jogadores do time de Abel, ainda baqueado após a eliminação para o Boca Juniors na Libertadores.

Neste domingo (8), contra o Santos, Rony foi zagueiro rival e evitou um gol do Palmeiras; já Gustavo Gómez foi jogar de atacante e não entendia como funcionava a linha do impedimento do lado de lá. Foi esquisito.

Mas há uma forte disputa pela vice-liderança, com oito times separados por seis pontos. Como todos querem uma vaguinha na próxima Liberta, convém dar as mãos e torcer por Fluminense (contra o Boca) e Fortaleza (contra a LDU), assim o G6 dá uma inflada, não inflamada.



Em tempo, o Arsenal (uhu) não só venceu o Manchester City por 1 a 0 no clássico da Premier League como limitou o time de Pepito Guardiola a dar apenas quatro chutes a gol.