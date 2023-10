Corinthians empata com Flamengo no retorno de Mano Menezes a Itaquera

São Paulo

Em jogo que marcou o retorno de Mano Menezes à Neo Química Arena como técnico do Corinthians, o time paulista conseguiu arrancar um empate depois de sair em desvantagem contra o Flamengo, neste sábado (7). O duelo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou em 1 a 1, com gols de Gerson pelo time carioca e Fábio Santos pelo Alvinegro.

Foi a segunda partida do Corinthians sob o comando do treinador gaúcho à beira do campo nesta recém-iniciada terceira passagem dele pelo clube. A estreia havia sido na eliminação para o Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana, com derrota por 2 a 0 fora de casa, na última terça-feira.

Jogadores de Corinthians e Flamengo disputam jogada na Neo Química Arena em São Paulo - Reprodução/SporTV

Horas antes do duelo contra os cariocas, integrantes da principal torcida organizada do Corinthians haviam realizado um protesto no Parque São Jorge, sede social do clube, com palavras de ordem contra a diretoria e a má fase da equipe alvinegra.

O Flamengo, por sua vez, fazia sua segunda apresentação após a demissão do técnico argentino Jorge Sampaoli e foi novamente comandado pelo interino Mario Jorge. A diretoria carioca negocia com Tite, ex-treinador da seleção brasileira.

Com a bola rolando, o Corinthians tentou ser mais agressivo que de costume nos momentos iniciais, mas logo foi cedendo espaço diante da maior qualidade de armação da equipe carioca. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo e conseguiu 11 finalizações, contra cinco do time da casa.

Em uma delas, Ayrton Lucas recebeu na área, driblou Fagner e exigiu grande defesa do goleiro Cássio, cara a cara, aos 30 minutos. No lance seguinte, Everton Ribeiro acertou o travessão em chute cruzado também pelo lado direito da zaga corintiana.

A tônica se manteve após o intervalo, e o Flamengo abriu o placar logo aos 8 minutos da etapa complementar. Após erro de passe de Giuliano no meio de campo, o time visitante encaixou o contra-ataque e Gerson acertou uma bomba no ângulo esquerdo de Cássio, sem chance para o goleiro.

Sem muita organização ou boas alternativas táticas, o Corinthians foi para o abafa e achou o gol de empate em uma cobrança de pênalti, depois de Leo Pereira cortar com o braço um chute de Fábio Santos. O próprio lateral cobrou e empatou a partida, aos 34 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Corinthians respira temporariamente na parte de baixo da tabela, com 31 pontos —quatro acima do Santos, que abre a zona do rebaixamento. Já o Flamengo perde a chance de voltar ao G4 e aparece na quinta colocação, com 44.