"Fala, bando de loucos. Hoje teve chegada no Timão, da psicóloga."

Este humilde escriba pediu a Noel, no fim de 2023, que Luxemburgo, o Vanderlei, voltasse a algum time da Série A. Confesso que sinto falta de suas estapafúrdias, porém engraçadíssimas, entrevistas coletivas à frente do Corinthians, recheadas de macarrão gelado e banheiro com Waze.

Luxemburgo ainda não voltou à Série A, mas o Corinthians parece que deseja manter a "barra Luxemburgo" de contrainformação com seu novo presidente, o antes opositor Augusto Melo.

Na minissérie "O Começo da Temporada do Corinthians", Melo é o personagem principal. Sempre tem notícia, e não notícia. O episódio mais recente é de puro suspense. Foram encontrados no clube equipamentos clandestinos de gravação de áudio e imagem (não tenho certeza se foi Melo que pediu a tal varredura). Em um primeiro momento, ele apenas revelou a operação de espionagem e deixaria o caso para lá. Mas, depois que o antecessor Duílio Monteiro Alves registrou um boletim de ocorrência, Melo resolveu dar queixa também.

Quem estaria por trás dos grampos no Corinthians? E com que objetivo? Aguardemos os novos episódios do TimãoGate.

Posse do novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, em cerimôniano no Parque São Jorge - Zanone Fraissat - 2.jan.24/ Folhapress

Nos poucos dias de janeiro, também teve o caso Gabigol —apelido em campo do artista Lil Gabi. O amigão Melo disse que Lil Gabi era a cara do Timão, que fez proposta e que estava quase tudo certo. Já o empresário de Gabriel (Lil ou Gabi) afirmou que não havia nada certo (perceba que nada é o contrário de tudo) e que nunca abriu negociação com o Corinthians, deixando o mandatário alvinegro com jeitinho de Pinóquio. O que é verdade nessa história? O que foi o "quase"? Saberíamos se tivéssemos acesso ao grampo clandestino? Ninguém vai pedir uma CPI disso? Onde está o Lula nessa hora?

Bem, sem Lil Gabi, Melo chegou a citar que tem outros dois atacantes de peso na mira —este escriba está muito ansioso para saber quais os nomes que estão na lista tríplice com Lil.

Outro episódio recente da série corintiana envolve o principal jogador da equipe em 2023, o volante Moscardo, que também se chama Gabriel (coincidência?).

Aos 18 anos, o ótimo jogador recebeu proposta de 20 milhões de euros do Paris-Saint Germain. Acho que foi a única coisa que a gestão anterior encaminhou que não ouvi Augusto Melo criticar (muito).

No entanto, para azar do jovem, uma lesão no pé esquerdo vai obrigá-lo a fazer uma cirurgia e ficar alguns meses na geladeira. Isso tudo prestes a assinar o contrato. Assim, Melo apareceu novamente e disse: "Mandei trazer [o jogador de volta], é oficial". Para o dirigente, agora, os 20 milhões de euros (92,5% seriam do Corinthians) são pouco e o jogador será vendido no futuro por muito mais.

Por essas e outras, este escriba está cada vez mais interessado em ouvir as entrevistas de Augusto Melo. Ah, a frase no início do texto foi retirada da rede social oficial do Corinthians nesta segunda (15). Para o time do Bando de Loucos, parece-me que a psicóloga é a principal contratação de 2024.

Jesus mentiu?

Alguns acharam a declaração de Jesus, o Jorge, um tanto rude contra Neymar, seu jogador (ou não) no Al Hilal.

Pois me parece que ele apenas cobriu o jogador-promessa do Al Hilal de elogios. O professor Jesus disse que ele é um fora de série, com qualidades incríveis, e que é um garoto fácil de lidar, doce e compreensível. Porém, ao compará-lo a Cristiano Ronaldo, afirmou que "Ronaldo tem mais paixão pelo futebol e, portanto, conhece a prioridade". "Ele [Neymar] tem mais paixão por outras coisas. Põe essas outras coisas da vida privada dele à frente", observou.

Mentiu? Não. Disse algo que Neymar ou alguém não saiba? Também não. Aliás, essa declaração faz de Jesus praticamente o pai que Neymar nunca teve. Só errou mesmo em chamá-lo de garoto.