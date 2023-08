As investigações da Polícia Federal ainda estão em andamento, mas já jogaram uma luz nova sobre o governo Jair Bolsonaro. Que ele tinha sido o mais indigno e mortífero da história da República já se sabia. Que fosse basicamente uma quadrilha de muambeiros ainda não estava tão claro.

Mais do que um grupo de extrema direita de viés populista e golpista –o que a turma que esteve no poder entre 2019 e 2022 também era–, emerge das investigações uma organização criminosa que lançou mão dessas tintas ideológicas para camuflar operações comuns de roubo, contrabando e mutreta. Era a República da Muamba.

E assim essa palavra brasileira de origem africana, dicionarizada desde o século 19, chegou finalmente ao primeiro escalão da vida nacional –se é que se pode chamar aquilo de primeiro escalão, a que ponto descemos.

Muamba nasceu no quimbundo, língua da família banta falada em Angola, na qual "muhamba" queria dizer em primeiro lugar "engradado de hastes e folhas de palmeiras usado em viagens, cesto, carga, carreto" (definição do dicionário Priberam). A mesma palavra designa em Angola um ensopado feito com dendê.

Foi a partir da primeira acepção, a de cesto usado para transportar carga em viagens, que muamba ganhou no Brasil os sentidos que passariam a ser os principais entre nós: primeiro, furto de mercadoria armazenada em portos; em seguida, comércio de produtos roubados e contrabando, além da própria mercadoria assim traficada. A isso se somou ainda, sempre no Brasil, uma última extensão semântica –a de fraude, velhacaria, golpe, ganho.

Um sentido mais restrito do termo entre nós é o de feitiço, bruxedo, registrado pela maioria dos estudiosos como se tivesse a mesma origem. No entanto, segundo a etnolinguista Yeda Pessoa de Castro, autora de "Camões com Dendê", nesse caso a palavra veio do quicongo "(m)wanba".

A muamba fez sucesso tão grande no Brasil, tanto a palavra quanto o comércio escuso que ela nomeia, que não demorou a se transformar num dos incontáveis sinônimos de cachaça. Aqui também teve um filhote, muambeiro, ou seja, contrabandista ou comerciante de mercadoria não declarada.

É curioso que, apesar de todo esse peso cultural, a muamba tenha presença tímida em nossa literatura. Registros da palavra não são fáceis de encontrar fora das obras de autores que se debruçaram mais detidamente sobre a fala das ruas, como João Antônio e Rubem Fonseca.

"Assim parado, se vendo pelo avesso e fantasiando coisas, Malagueta, velho de muito traquejo, que debaixo do seu quieto muita muamba aprontava, era apenas um velho encolhido", escreveu o primeiro em "Malagueta, Perus e Bacanaço", de 1963, dando à palavra o sentido menos comum de golpe, artimanha.

No conto "Botando pra quebrar", do livro "Feliz Ano Novo", de 1975, Fonseca emprega muamba no sentido mais consagrado. Um ex-presidiário se queixa de que ninguém lhe oferece trabalho, "só malandro como o Porquinho que estava a fim de eu ir apanhar pra ele uma muamba na Bolívia...".

O dicionário Houaiss traz no pé do verbete "muambeiro" uma curiosa nota: "Desde 1990 a palavra vem caindo em obsolescência (...), substituída por ‘sacoleiro’".

Se muambeiro corria mesmo risco de obsolescência –do qual admito que estou ouvindo falar pela primeira vez–, este parece ter sido definitivamente afastado pelas trepidantes trapalhadas de Mauro Cid, assistente de ordens da República da Muamba.