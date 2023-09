Renato me escreve perguntando se conheço um perfil no Instagram chamado "Coisas que Sou Contra" e pede que eu liste, dentro da mesma proposta, tudo aquilo que me entedia, chateia e perturba.

Sou contra acordar cedo, acordar no frio e acordar antes para fazer as coisas com calma.

Sou contra quem manda áudio comendo, subindo escadas ou no banheiro. Sou contra quem manda mensagem para pedir favor e só escreve "oi, tudo bem?" e você ainda é obrigada a perguntar o que o infeliz quer, em vez de ele falar logo.

Sou contra gente que fala "linha tênue", "eu sou uma pessoa que...", "é sobre isso!" ou "é sobre isso e tá tudo bem", "amo de paixão" e "beijo no coração".

Sou contras as palavras "gestão", "engajamento", "bombshell" e contra as expressões "é papa-fina" e "tá com bucho virado".

Sou contra quem masca chiclete imaginário, contra ter que escrever as letras e os números para provar que eu não sou um robô, contra chef de cozinha que se recusa a passar um pouco aquela beiça ensanguentada que me serviu.

Mariza Dias Costa/Folhapress

E também contra gente que entende muito de tipos de café e faz cara de doutorado em hermenêutica quando você pede um café.

Sou contra aquele escritor que se acha muito superior a você porque ganha menos dinheiro que você. Sou contra aquele filósofo que se acha muito superior ao escritor que se acha superior a você, porque ele ganha ainda menos dinheiro que todos nós e sou contra o artista plástico em crise há 16 anos que não ganha um centavo (e esse, sim, é um deus supremo contra todo mundo que está vendido).

Sou contra quem fala que treina, quem fala que malha, quem fala que vai dar uma suada e quem escreve "tá pago" em legenda de foto na academia.

Sou contra tênis de corrida com calça jeans, o filme "Na Natureza Selvagem", lápis branco dentro dos olhos, obrigar criança a dar beijo no vovô e cheiro de perfume Angel.

Sou contra pessoa magra que usa ozempic, harmonização de vagina, harmonização de vinho com comida e contra as 78 atrizes que fizeram harmonização facial e ficaram todas parecidas ou com a Deborah Secco ou com aquela mulher da banheira do Gugu.

Sou contra o Twitter, contra os comentaristas de Twitter que acreditam que isso é emprego e contra ter que chamar o Twitter de outro nome.

Sou contra camiseta amarelada no sovaco, gola ensebada e meia puída no calcanhar.

Sou contra praia do momento no Ano Novo, bater palmas para o pôr do sol, contra comer camarão frito na praia, se cagar todo e achar que não é culpado por isso. E, sobretudo, sou contra "vamos viajar bem baratinho" depois dos 35 anos.

Sou contra correr às 5h da manhã, espaços em São Paulo que imitam areia de praia, pessoas que têm um "call" e a Vila Olímpia.

Sou contra pais brasileiros conversando inglês com os filhos na padaria, gente que geme bebendo água, bocejos musicais e contra o Instagram ter virado um palco sem fim das exaustas brancas do puerpério. Tudo bem, pode ser difícil, é preciso falar, importante. Mas zzzzzzz, mano, eu não aguento mais.

Sou contra empresários surfistas, empresários budistas, empresários que citam o livro "The Tipping Point" como uma grande virada em suas vidas e contra jornalistas que estão com medo da inteligência artificial.

Sou contra todos os eventos de marketing que de repente passaram a se chamar "summit" e todo cursinho safado dentro de empresas que de repente passaram a se chamar "webinar". Sou contra o fato de toda e qualquer pessoa, por mais despreparada que seja, vender seu próprio curso online (eu inclusa).

Sou contra pediatra que chama a mãe do seu paciente de mãe, marido que chama a mãe do seu filho de mãe e mãe que se chama de mãe quando fala com o marido.

Sou contra gente arrogante que diz que é só timidez e contra pessoas muito reservadas querendo ser amigas íntimas.

Sou contra pessoa adulta que coleciona boneca, pessoa adulta que coleciona carrinhos, pessoa adulta que coleciona bonecos, pessoa adulta que coleciona qualquer coisa e crianças colecionadoras.

Sou contra o "Você Decide", contra peça de teatro interativa e restaurante que traz a comida para terminar de ser preparada na sua frente. E sou contra pousada em que você mesmo faz o seu café da manhã.

