Corte o repolho roxo em tiras fininhas. Junte as tirinhas numa peneira e higienize sob água corrente. Seque e transfira para uma tigela. Tempere com um pouco de sal e amasse o repolho com as mãos por três minutos. Isso ajuda a "cruzinhar" o repolho, mantendo a textura crocante!

Adicione metade do molho e os amendoins na salada, misture bem e sirva com as panquecas, guarnecidas de um pequeno pote com o restante do molho.