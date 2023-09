Qual é a mãe que não espera voltar da primeira viagem a sós com o seu bebê e ver a geladeira cheia? Não seria essa uma das melhores declarações de amor? Um grito de saudades escondido entre morangos e potes de iogurte de soja?

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

Por favor, não riam desta mãe de primeira viagem que abriu a porta da geladeira e não encontrou nada além de folhas verdes soterradas por um saco de pão duro. Reconheci aquelas sobreviventes: umas quatro folhas de acelga, um molho de espinafre, o maço de couve, as ramas arrancadas da cenoura. Todas elas já estavam ali quando deixei o apartamento, quase duas semanas antes.

E o que fazer quando a vida não te dá nem mesmo limões? Um molho de todos os verdes! Acredite: folhas ligeiramente tostadas e cozidas na água da massa e trituradas com castanha de caju resultam num molho sedoso e reconfortante. É um ótimo jeito de consumir mais folhas verdes escuras —além de aproveitar aquilo que já temos na geladeira.

Fusili com sobras de folhas verdes da geladeira, receita de Luisa Mafei - Luisa Mafei

Para ser transformada num creme, a castanha de caju deve ser deixada de molho por seis horas, mas podemos acelerar essa etapa fervendo a oleaginosa por 15 minutos. Se for crua e sem sal, melhor, mas, como essa é uma receita sem grandes preciosismos, é possível usar a torrada e com sal —nesse caso, ferva a castanha por mais 5 minutos.

O toque fresco do molho fica por conta da salsa e do manjericão. A geladeira estava vazia, mas as ervas aromáticas, bem cuidadas. Ao cortar os temperos verdejantes para a receita, olhei para a casa além da geladeira. As plantas estavam todas vivas. Tivesse eu ficado sozinha com elas, não teriam resistido.

MASSA COM FOLHAS ESQUECIDAS E CAJU



Ingredientes

500 g de fusili ou de outra massa curta

350 g de verdes da geladeira (espinafre, acelga, couve, ramas de cenoura, escarola, chicória… aproveite o que tiver em casa!)

25 g de manjericão fresco

25 g de salsa fresca (inclusive os talos).

1 xícara de castanhas de caju cruas e sem sal

5 dentes de alho

Azeite, sal e pimenta preta, o quanto baste



Modo de preparo