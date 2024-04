The New York Times

Israel está em um ponto estratégico em sua guerra na Faixa de Gaza, e tudo indica que o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu está prestes a escolher o caminho errado —e levar o governo Biden para um passeio muito perigoso e preocupante. É tão perigoso e preocupante que a melhor opção de Israel, quando tudo estiver dito e feito, pode ser deixar um pequeno grupo de liderança do dizimado Hamas no poder em Gaza. Sim, você leu corretamente.

Para entender o porquê, vamos voltar um pouco. Eu já argumentei que Israel estava cometendo um erro terrível ao se precipitar em invadir Gaza da mesma forma que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão após o 11 de Setembro. Eu achava que Israel deveria ter se concentrado primeiro em recuperar seus reféns, deslegitimar o Hamas por seu ataque violenta e voraz no 7 de Outubro, e ir atrás da liderança do Hamas de forma direcionada —mais Munique, menos Dresden. Ou seja, uma resposta militar semelhante à forma como Israel rastreou os assassinos de seus atletas nas Olimpíadas de Munique de 1972, e não como os EUA transformaram Dresden em um monte de destroços na Segunda Guerra Mundial.

Mas eu entendi que muitos israelenses sentiram que tinham um direito moral e estratégico de ir a Gaza e remover o Hamas "de uma vez por todas". Nesse caso, eu argumentei, Israel precisaria de três coisas — tempo, legitimidade e recursos —militares e outros— dos EUA.

A razão: o objetivo ambicioso de eliminar o Hamas não poderia ser concluído rapidamente (se é que seria); a operação militar acabaria matando civis inocentes, dada a forma como o Hamas havia se estabelecido em túneis sob eles; e deixaria um vácuo de segurança e governo em Gaza que teria que ser preenchido pela Autoridade Palestina não Hamas na Cisjordânia, que teria que ser aprimorada e transformada para assumir essa tarefa.

Resumindo, Israel precisaria lutar esta guerra com o mínimo de danos colaterais para os civis palestinos junto a um horizonte político com uma nova relação entre israelenses e palestinos, construída em torno de dois Estados para dois povos indígenas. Fazê-lo daria a Israel a chance de dizer ao mundo que esta não era uma guerra de vingança ou ocupação, mas uma guerra para eliminar a entidade palestina que estava tentando destruir qualquer solução de dois Estados —o Hamas— e criar o espaço político para um acordo com a Autoridade Palestina, que ainda está comprometida com um acordo de dois Estados.

Essa abordagem teria conquistado apoio, financiamento e, eu acredito, até tropas de manutenção da paz de Estados árabes moderados como os Emirados Árabes Unidos.

Centenas de corpos são encontrados em uma vala comum no hospital Nasser, invadido por militares de Israel, na Faixa de Gaza; a estrutura servia de abrigo para milhares de palestinos forçados a se deslocar na guerra - 25.abr.24/AFP

Infelizmente, Netanyahu e seu Exército não seguiram esse caminho. Eles optaram pela pior combinação estratégica: militarmente, optaram pela abordagem de Dresden, que, embora possa ter matado milhares de combatentes do Hamas, também matou milhares de civis palestinos, deixando centenas de milhares de outros feridos, deslocados ou desabrigados —e deslegitimando, para muitos ao redor do mundo, o que Israel pensava ser uma guerra justa.

Diplomaticamente, em vez de acompanhar essa estratégia de guerra com uma iniciativa que compraria a Israel pelo menos algum tempo, legitimidade e recursos para desmantelar o Hamas, Netanyahu se recusou a oferecer qualquer horizonte político ou estratégia de saída e expressamente descartou qualquer colaboração com a Autoridade Palestina sob ordens dos supremacistas judeus em sua coalizão governante.

Essa é uma estratégia completamente insana.

Ela prendeu Israel em uma guerra politicamente impossível de vencer, e acabou isolando os Estados Unidos, colocando em perigo nossos interesses regionais e globais, comprometendo o apoio de Israel nos EUA e fraturando a base do partido democrata do presidente Joe Biden.

E o momento é verdadeiramente terrível. A equipe de política externa de Biden, liderada pelo secretário de Estado, Antony Blinken, e pelo conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, acabou de finalizar o rascunho de um novo acordo estratégico com a Arábia Saudita —incluindo um programa nuclear civil, armas avançadas e laços de segurança muito mais profundos.

O acordo, disse-me um alto funcionário da administração Biden, poderia ser concluído em questão de semanas —mas pode não ser por um elemento. Ele depende da Arábia Saudita normalizar as relações com Israel em troca de Tel Aviv encerrar a guerra em Gaza, sair da Faixa e concordar com um caminho definido para uma solução de dois Estados —com métricas claras em termos do que tanto Israel quanto a Autoridade Palestina teriam que fazer e em que prazos.

Estamos falando de um acordo transformador —precisamente o acordo que o Hamas, apoiado pelo Irã, tentava minar ao iniciar esta guerra, porque teria isolado o Irã e o Hamas. Mas a guerra em Gaza precisa acabar primeiro, e Israel precisa de um governo pronto para embarcar em um caminho de dois Estados.

O que nos leva a esta encruzilhada. Minha preferência é que Israel mude imediatamente de rumo. Ou seja, junte-se ao governo Biden em abraçar o caminho para um acordo de dois Estados que abriria o caminho para a normalização saudita e daria cobertura para a Autoridade Palestina e Estados árabes moderados tentarem estabelecer um governo não Hamas em Gaza no lugar de Israel.

E, como a equipe de Biden instou nos bastidores a Netanyahu, esqueça completamente a ideia de invadir Rafah e, em vez disso, use uma abordagem direcionada para eliminar o restante da liderança do Hamas.

Mesmo que Israel esteja determinado a ignorar o conselho dos EUA, rezo para que não tente invadir Rafah e não rejeite o envolvimento da Autoridade Palestina no futuro de Gaza. Isso seria um convite para uma ocupação israelense permanente de Gaza e uma insurgência permanente do Hamas. Isso sangraria Israel econômica, militar e diplomaticamente de maneiras muito perigosas.

Tão perigoso que acredito que Israel realmente ficaria melhor concordando com a demanda do Hamas por uma retirada total de Israel de Gaza, um cessar-fogo e um acordo de todos por todos —todos os reféns israelenses em troca de todos os prisioneiros palestinos detidos por Israel.

Em outras palavras, se Israel não vai se associar à Autoridade Palestina e aos Estados árabes moderados para criar um governo diferente em Gaza e criar condições para normalizar as relações com a Arábia Saudita, Israel precisa recuperar seus reféns, acabar com a crise humanitária em Gaza, sair de Gaza, realizar uma nova eleição e repensar profundamente.

Por favor, Israel, não invada Rafah e não ocupe Gaza permanentemente. Será um desastre.

"Friedman, você está dizendo que deixaria um Hamas militarmente dizimado e seu líder assassino Yahya Sinwar governar Gaza novamente?"

Sim, a curto prazo. Como eu disse, esta não é minha escolha preferida. É porque Netanyahu deixou Israel sem outra escolha. Ele se recusa a ter tropas israelenses governando Gaza e não trará a Autoridade Palestina. Isso deixa apenas duas opções: Gaza se tornar uma terra de gangues semelhante à Somália no Mediterrâneo; ou Gaza ser mantida unida com algum governo frágil do Hamas.

Se eu fosse Israel, escolheria um Hamas enfraquecido em vez da Somália, por dois motivos.

Não tenho ilusões de que na manhã seguinte ao dia em que um cessar-fogo começar e Sinwar sair alguns o aplaudirão loucamente pelo mal que infligiu a Israel. Mas na manhã seguinte à manhã seguinte, Sinwar enfrentará questionamentos brutais do povo de Gaza: Onde está minha casa, onde está meu emprego, quem lhe deu o direito de expor meus filhos à morte e à devastação?

É a melhor punição que consigo imaginar para Sinwar. Deixe-o assumir todas as dificuldades de Gaza que ele exacerbou tão imprudentemente —não Israel. Apenas os palestinos podem deslegitimar o Hamas. Embora não seja fácil, e o Hamas matará qualquer um para manter o poder, desta vez não estaremos falando apenas de um punhado de dissidentes.

Por enquanto, se acontecer, quando Israel sair de Gaza e tiver seus reféns de volta, a equipe de Biden já está conversando com o Egito sobre trabalhar em estreita colaboração com os EUA e Israel para garantir que o Hamas nunca mais possa contrabandear os tipos de armas que contrabandeou no passado na fronteira Egito-Gaza.

Israel poderia dizer que cada grama de comida e remédio que o povo de Gaza precisa será entregue, bem como os sacos de cimento para reconstrução vindos de países que queiram ajudar. Mas se qualquer suprimento for encontrado sendo usado para cavar novos túneis de ataque, reconstruir fábricas de foguetes ou reiniciar ataques de foguetes contra Israel, as fronteiras se fecharão.

Novamente, deixe Sinwar lidar com esse dilema: voltar aos velhos caminhos do Hamas e deixar seu povo passar fome ou manter o cessar-fogo.

A segunda razão é que não serão apenas os palestinos em Gaza indo atrás de Sinwar e do Hamas. Muitos palestinos entendem que Sinwar lançou cinicamente esta guerra porque estava perdendo influência tanto para facções mais moderadas do Hamas quanto para seu arquirrival, o movimento político Fatah, que controla a Autoridade Palestina em Ramallah. Ele também temia este possível acordo entre Israel, Arábia Saudita e os palestinos.

Biden tem um plano: um cessar-fogo de seis semanas e a libertação de reféns. Após isso, como parte do pacote de normalização saudita, o presidente apresentará uma iniciativa de paz audaciosa, o que o especialista em processo de paz israelense Gidi Grinstein chamou de "mais por mais" —mais segurança e normalização com os Estados árabes do que já foi oferecido a Israel e mais ajuda árabe e americana para os palestinos alcançarem mais autonomia do que jamais experimentaram. Espero que tal iniciativa possa induzir todos a tornar o cessar-fogo permanente e marginalizar ainda mais o Hamas e o Irã.

Eu já li todos os artigos sobre como uma solução de dois Estados agora é impossível. Acho que estão 95% certos. Mas vou focar nos 5% de chance de estarem errados, e na chance de uma liderança corajosa poder provar que estão errados. Porque a alternativa é uma guerra eterna e 100% certa, com armas maiores e mais precisas que destruirão ambas as sociedades.