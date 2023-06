Quando começou o Brasileirão, achávamos que no final o Botafogo ficaria colocado no meio da tabela. Após 12 rodadas, é o líder com ótimo desempenho e com sete pontos à frente do Grêmio.

Quando uma equipe surpreende em um campeonato longo e por pontos corridos, o habitual é procurar um segredo, uma única razão para explicar as atuações e resultados. O Botafogo é diferente, não tem uma única marca, um estilo. O time, de acordo com o adversário e com o momento do jogo, marca mais recuado ou mais adiantado, troca mais passes ou chega mais rapidamente ao gol, usa mais ou menos as jogadas aéreas, além de outras variações, o que é uma tendência mundial.

O Botafogo usa várias formações táticas e muda jogadores de acordo com o momento. O esquema mais utilizado é o com duas linhas de quatro e mais um meia ofensivo próximo de Tiquinho. Os meias pontas marcam e atacam com velocidade.

O elenco do Botafogo é melhor do que se pensava. O excelente conjunto potencializa as atuações individuais, mas tenho a impressão de que os jogadores já eram superiores ao que pensávamos e as contratações foram melhores do que achávamos. Tiquinho já tinha brilhado em outros clubes, como no Porto, de Portugal.

Permanência de Luís Castro é vital para o Botafogo - Amanda Perobelli - 25.jun.23/Reuters

Ainda é cedo para dizer qual será a posição do Botafogo na final do campeonato, mas a expectativa é grande, com boas chances de ser campeão. A permanência do técnico Luís Castro é importantíssima. O Botafogo precisa continuar jogando cada partida como se fosse a última, como o Leicester, que foi anos atrás campeão inglês, quando ninguém esperava.

O Grêmio, vice-líder, que voltou neste ano da Série B, é também uma surpresa. O time tem evoluído. Impressiona-me como troca passes no campo adversário, cria chances de gol e finaliza de dentro da área. Suárez é o craque, artilheiro e maestro do time.

O Flamengo continua com altos e baixos, uma característica das equipes dirigidas por Sampaoli. Ele troca muito a estratégia e os jogadores a cada partida. Queria entender como um treinador tão agitado, que não para de andar durante as partidas, consegue ver os detalhes do jogo. Arrascaeta e Pedro não podem ser reservas. Nunca houve problemas para Pedro e Gabigol ou Bruno Henrique e Gabigol jogarem juntos. A grande dificuldade é Pedro, Gabigol e Bruno Henrique estarem em campo.

O Palmeiras, o maior favorito no início da competição, surpreende por estar no quarto lugar. Contra o Botafogo, cruzou um número enorme de bolas para a área, como costuma fazer, com sucesso. Se o Palmeiras diminuir bastante o número enorme de gols que normalmente marca em jogadas aéreas, vai conseguir fazer mais gols de outras maneiras?

O Fluminense, que diminuiu o número de vitórias por causa de contusões e da marcação mais intensa dos adversários, não tem trocado tantos passes como é o habitual.

Muitos veteranos que voltaram da Europa, como Marcelo, do Fluminense, Fernandinho, do Athletico-PR, Suárez, do Grêmio, e outros são grandes destaques do Brasileirão. É mais fácil brilhar aqui do que na Europa, por causa da menor qualidade das equipes. Isso é mais uma demonstração de que devemos ter mais cuidado em pedir a convocação para a seleção de jogadores que atuam no Brasil. É a realidade.

Luis Suárez é o maestro do surpreendente Grêmio - Diego Vara - 22.jun.23/Reuters

