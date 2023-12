O final do Brasileirão é o momento de festas, alegrias e também de decepções. Nesta quarta (6), o Palmeiras recebe oficialmente a autorização para comemorar o título, já conquistado. O Cruzeiro vai tentar carimbar a faixa do Palmeiras.

Apesar do comportamento agressivo e teatral de Abel Ferreira na lateral do campo, ele, pela competência e pelas criticas à organização do futebol brasileiro, merece muitos elogios. Não só ele, mas também os jogadores, a comissão técnica e a diretoria. O Palmeiras possui em quase todas as posições atletas que estão entre os melhores do país.

Breno Lopes marca no Palmeiras 1 x 0 Fluminense, na penúltima rodada do Brasileiro 2023 - Amanda Perobelli/Reuters

O torcedor fanático e racional do Botafogo, na tentativa de atenuar a tristeza e arrumar um consolo, vai aos poucos constatar que a colocação atual do time é muito melhor que aquela se esperava no início da competição e que o desastre no segundo turno é tão surpreendente quanto a campanha espetacular da primeira etapa.

Classificação ao final do primeiro turno - Reprodução

O Cruzeiro está feliz com a continuação na primeira divisão e com a chance, se empatar nesta quarta contra o Palmeiras, de conseguir uma vaga na Copa Sul-americana. O diretor técnico, Paulo Autuori, que dirigiu o time nos últimos jogos, foi, com a sua experiência, conhecimento e lucidez, muito importante na conquista do objetivo de ficar na Série A.

Os cargos de diretor técnico e/ou de coordenador técnico precisam ser mais bem discutidos no futebol. O diretor técnico, próximo da diretoria, tem funções fora do jogo na organização e no planejamento, enquanto o coordenador técnico, próximo do treinador, da comissão técnica e dos jogadores, possui funções mais ligadas ao campo, ao jogo, por meio de suas opiniões sobre a equipe.

Lance de Botafogo 0 x 0 Cruzeiro, na penúltima rodada do Brasileiro - Cláudia Martini/Xinhua

Na prática, o coordenador técnico não existe, pois o treinador, com a colaboração de seus auxiliares, não aceita discutir, muito menos dividir, sua responsabilidade e condutas com o coordenador.

Há raras exceções. Na conquista do Mundial de 1994, o coordenador técnico, Zagallo, sussurrava as suas opiniões no ouvido do treinador, Parreira, que, com humildade, admiração e gratidão, valorizava as opiniões de seu mestre e amigo. Na Copa de 1970, Zagallo era o treinador e Parreira era um dos preparadores físicos.

O ideal seria que o treinador da seleção brasileira, ainda mais um jovem como Fernando Diniz, tivesse ao seu lado para trocar ideias um coordenador com conhecimentos técnicos e experiências para ajudá-lo. Dizem que a CBF não contratou um diretor técnico e/ou um coordenador porque Ancelotti, com sua grandeza no futebol, não precisaria de um diretor ou coordenador técnico.

As festas neste final de Brasileirão foram também de despedidas do futebol de excelentes jogadores, como Filipe Luís, do Flamengo, Réver, do Atlético-MG, e Fábio Santos, do Corinthians, além da despedida de Suárez do Grêmio e da torcida. Filipe Luís, pelo seu comportamento técnico, pessoal e pela lucidez, tem grandes chances de se tornar um grande treinador.

O veterano Suárez, sem ter mais condições de brilhar em um dos grandes times europeus, deu para o Brasil um curso sobre como ser um centroavante, craque e artilheiro. Suárez, com sua movimentação, inteligência, antevisão dos lances e precisão nos passes e nas finalizações, encantou a todos. Mostrou a diferença entre um craque brasileiro e um craque mundial, como ele é. Por outro lado, o estilo do Grêmio, de muita posse de bola e troca de passes, facilitou para Suárez.

Luis Suárez com a mulher e os filhos após sua última partida na Arena do Grêmio, contra o Vasco - Sílvio Ávila - 3.dez.23/AFP

O treinador Renato Gaúcho, impressionado com o talento de Suárez, comprou escondido um vídeo da carreira do craque uruguaio. Durante as férias, vai vê-lo todos os dias.