Ao ser questionado sobre Daniel Alves, Tite tinha o direito de ficar em silêncio. Mas não deveria ter sido mais diplomático do que a diplomacia ao dizer que não tinha opinião por não saber detalhes do fato. Daniel Alves não está mais sendo investigado, acusado. Ele foi condenado pelo crime hediondo de estupro, assim como Robinho.

A CBF e os clubes precisam alertar os jovens atletas sobre os absurdos crimes de racismo, homofobia e agressões sexuais, além de os orientar a ter seriedade profissional, serem mais éticos e não se envolverem em falcatruas.

Por falar em treinadores, Dorival Júnior, após ser contratado pela CBF, tem visto muitos jogos nos estádios do Brasil e da Europa. Isso é importante para ajudá-lo nas convocações e nas opções táticas.

Na Europa, Manchester City e Arsenal priorizam a troca de passes desde o goleiro e as triangulações para chegar ao gol. Quando não dá para avançar, a bola volta e o jogo recomeça. São dois times que pressionam para recuperar rapidamente a bola. O City adianta os zagueiros para a equipe ficar mais compacta. Para fazer isso, possui defensores rápidos, bem posicionados, além de um goleiro excepcional nas coberturas quando a bola é lançada nas costas dos defensores.

Já o Liverpool prioriza a transição rápida da bola da defesa para o ataque, as inversões de um lado para o outro e a pressão para recuperá-la rapidamente. É um estilo mais vibrante.

O Real Madrid, além de trocar muitos passes e ter muito a posse de bola, graças ao excepcional talento de seus meio-campistas, utiliza bastante a marcação mais recuada para aproveitar a velocidade de Vinicius Junior, Rodrygo e Bellingham nos contra-ataques.

Os principais times brasileiros, com frequência, ainda são dependentes de ações que são pouco usadas pelos europeus, como a excessiva importância que dão aos meias de ligação, camisas 10, aos chamados segundos volantes, camisas 8, e aos primeiros volantes, camisas 5. Na Europa, os meio-campistas são mais dinâmicos, atuam de uma intermediária à outra. São, ao mesmo tempo, defensivos e ofensivos, volantes e meias.

No Brasil, os zagueiros ainda jogam muito colados à grande área, mesmo quando o meio campo avança, deixando grandes espaços entre os dois setores. Há também um exagero nos cruzamentos para a área e nos lançamentos longos, uma pressa para chegar ao gol.

O Flamengo anulou completamente a troca de passes do Fluminense na vitória por 2 x 0. De La Cruz atua muito melhor na mesma posição de Gerson. O uruguaio é mais rápido e mais preciso na transição da bola, com passes para a frente, enquanto Gerson é mais hábil nos dribles curtos.

O Atlético-MG, no empate contra o América por 1 x 1, abusou novamente dos lançamentos longos da defesa para o ataque. A bola ia e voltava rapidamente. Scarpa ainda não encontrou o seu lugar. Contra o América jogou no meio campo, mais próximo do volante. Ele sempre se destacou pelos lados, principalmente da direita para o centro, onde faz o que sabe fazer melhor, cruzar e finalizar com a perna esquerda.

Uma das principais virtudes do Palmeiras é alternar os desenhos táticos e as estratégias de jogo de acordo com os jogadores escalados e com a maneira de atuar do adversário.

Dorival Júnior terá um enorme número de opções individuais e coletivas. Espero que escolha as melhores. Penso que vai precisar sonhar alto, no nível de uma seleção brasileira. O nosso futebol necessita melhorar antes que um aventureiro ou o crime organizado domine tudo, o esporte e o país.