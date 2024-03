Durante o empate por 1 x 1 entre Vasco e Nova Iguaçu, o comentarista Eric Faria (SporTV) chamou a atenção inúmeras vezes para os enormes espaços deixados pelo Vasco na intermediária, por onde o Nova Iguaçu trocava passes e criava muitas chances de gol. Isso ocorria por pouco preenchimento no meio campo e, principalmente, porque os três zagueiros ficavam colados à grande área, mesmo quando o meio campo avançava a marcação. Essa é uma postura antiga e ultrapassada, ainda frequente no futebol brasileiro e sul-americano.

O Atlético-MG, mais uma vez, usou essa mesma tática na vitória por 2 x 0 contra o América, que trocou muitos passes na intermediária, mas não aproveitou as chances de gols. O Fluminense, na derrota por 2 x 0 contra o Flamengo, avançava a marcação no meio campo e os dois veteranos e pesados zagueiros, Felipe Melo e Thiago dos Santos, continuavam muito próximos à grande área. Quando o meio campo do Fluminense conseguia voltar, marcava perto aos dois zagueiros, para não deixar espaços. Por outro lado, dava todas as facilidades para o talentoso meio campo do Flamengo se aproximar com facilidade da área.

O Flamengo, com Tite, está mais sólido e mais compacto, com menos espaços entre os setores. Os zagueiros têm tido um posicionamento intermediário, entre a grande área e o centro do campo. É o equilíbrio, a palavra mágica do técnico. O meio-campista De La Cruz transita com facilidade de uma intermediária à outra, sempre com ótimos passes rápidos e para a frente.

Muitos grandes times europeus jogam com zagueiros quase no meio campo. São bastante compactos. A distância entre o jogador mais recuado e o mais adiantado gira em torno de 30 metros, o que dificulta bastante para o adversário ficar com a bola e trocar passes. Porém, há sempre um porém, essas equipes deixam grandes espaços nas costas dos defensores adiantados, o que algumas vezes é negativo, como aconteceu no empate por 1 x 1 entre Manchester City e Liverpool, duas das melhores equipes do mundo. O jogo poderia ter terminado 5 x 5 pelas inúmeras chances perdidas.

Lance de Liverpool 1 x 1 Manchester City, em Liverpool - 10.mar.24/Xinhua

O Liverpool é o único time do mundo que enfrenta o Manchester City e que não é dominado, sufocado e que não recua para contra-atacar.

No meio do segundo tempo, Guardiola, na tentativa de ficar mais com a bola, colocou o clássico armador, Kovacic, que deu certo. Mas tirou De Bruyne, para surpresa de todos e do jogador, que reclamou —o que nunca acontece. Guardiola já substituiu De Bruyne outras vezes em momentos importantes do jogo. Tenho a impressão, e posso estar enganado, de que a admiração que Guardiola tem por De Bruyne é menor que a que eu e todo o mundo possuímos pelo jogador belga.

Nesta quarta (13), o Bragantino, em casa, enfrenta o Botafogo, que venceu o primeiro jogo por 2 x 1, na disputa de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O treinador Pedro Caixinha, provavelmente, vai repetir a estratégia de adiantar os defensores e pressionar para recuperar a bola no campo do Botafogo, como já fez com sucesso contra grandes equipes brasileiras, mesmo correndo o risco de deixar grandes espaços na defesa para os contra-ataques rápidos do Botafogo.

Junior Santos marca para o Botafogo na partida contra o Bragantino - Pablo Porciúncula - 6.mar.24/AFP

O futebol é um jogo perigoso, de riscos e de incertezas. Estratégias corretas ou incorretas podem dar errado ou certo por causa de inúmeros fatores. Detalhes inesperados costumam mudar o placar. Depois da partida, com o fato consumado, há sempre ótimos argumentos para explicar o resultado.