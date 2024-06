São Paulo

Em um ano de recorde de exportações, as vendas externas de cafés diferenciados somam 19% do volume do produto colocado fora do país de janeiro a maio.

Neste período, o país enviou 3,99 milhões de sacas desse tipo de café para o exterior, 66% a mais do que em 2023. O café diferenciado possui qualidade superior ou certificados de práticas sustentáveis. Os Estados Unidos, líderes na compra desse tipo de café, adquiriram 1 milhão de sacas de janeiro a maio.

Faltando um mês para o final da safra 2023/24, o Brasil já exportou 43,7 milhões de sacas, segundo o Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil). Um dos destaques são as vendas do café conilon e robusta, que somam 7,41 milhões de sacas no ano-safra, 499% a mais do que no período anterior.

Grãos de café carregados para exportação na Indonésia - YT Haryono/File Photo/Reuters

Essa evolução das vendas, atingindo recordes em volume, se deve a investimentos em pesquisa e tecnologia, segundo a Cecafé. O mercado internacional, com oferta menor do Vietnã e da Indonésia, também favoreceu as exportações brasileiras.

Neste ano, as exportações totais do país somaram 20,7 milhões de sacas, e 17% deste volume foram para os Estados Unidos. A Alemanha ficou com 14%.

A saca de café, que estava em US$ 187 em novembro de 2023, foi negociada a US$ 231 no mês passado, segundo dados do Cecafé.

As receitas obtidas pelos exportadores somam US$ 4,47 bilhões nos cinco primeiros meses do ano, um recorde para o período e 51% a mais do que no ano anterior.

Não pedi exoneração Em conversa com a coluna na tarde desta terça-feira (11), o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério de Agricultura, Neri Geller, disse que não pediu para deixar o governo.

Não pedi exoneração 2 "Não devo uma vírgula, e não joguem esse peso sobre os meus ombros", afirmou ele ao comentar o episódio das interferências e cancelamento do leilão de arroz.

Inflação do arroz A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) divulgou nesta terça-feira que o arroz teve aumento médio de 3,8% para os consumidores paulistanos nos últimos 30 dias.

Inflação do arroz 2 Essa taxa é a média dos preços das últimas quatro semanas, em relação às quatro imediatamente anteriores. Isso significa que o pico da pressão não foi apontado ainda pelo índice.

No campo Acompanhamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) apurou que a saca de arroz recuou forte nesta terça-feira no mercado do Rio Grande do Sul.

No campo 2 Segundo o Cepea, as negociações ocorreram a R$ 113,5 por saca, 7% abaixo dos valores registrados no dia 22 do mês passado, pico dos preços após as enchentes no Rio Grande do Sul. No dia, a retração da cotação da saca de 50 kg foi de 2,8%.

Mercado Repercussões sobre o leilão e vendas fracas neste início de mês mantêm a queda dos preços, segundo um analista do mercado.

Exportações A Anec (Associação Nacional dos Exportadores de Cereais) prevê a saída de 12,9 milhões a 14,7 milhões de toneladas de soja neste mês. As exportações de farelo sobem para 2,4 milhões, e as de milho, para 1,24 milhão.