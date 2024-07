O consumo brasileiro per capita de carnes poderá chegar a 103 kg neste ano, somando as proteínas de frango, bovina e suína. O volume é recorde e supera em 2,2% o do ano passado.

Os dados são da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), que prevê produção nacional de 30,8 milhões de toneladas dessas três proteínas, 3,5% a mais do que no ano passado.

O recorde nacional de produção permitirá uma expansão das exportações para 9,7 milhões de toneladas, mas também deixará mais produto no mercado interno. Serão 21,1 milhões à disposição dos consumidores brasileiros.

Movimento no mercado municipal da Cantareira, no centro da capital paulista - Rubens Cavallari/Folhapress

O principal destaque de produção é o da carne bovina, que, ao atingir um volume previsto de 10,2 milhões de toneladas neste ano, aumentará 7,1% sobre 2023. Nos cálculos da Conab, as exportações de carne bovina poderão crescer 13,4% em 2024, para 3,4 milhões de toneladas.

A suinocultura mantém o ritmo de crescimento dos últimos anos e colocará 5,4 milhões de toneladas no mercado, 1,9% a mais do que em 2023. O mercado externo continua favorável ao Brasil, e a estimativa de exportação é de 1,2 milhão de toneladas, 2,3% acima do volume atingido no ano passado.

A avicultura tem ritmo menor do que o das demais, segundo as previsões da Conab. Serão produzidos 15,2 milhões de toneladas, 1,7% a mais, e exportados 5,1 milhões, 0,9% superior ao volume do ano passado.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os números do setor de carnes no primeiro semestre indicam o bom desempenho de produção, mas os preços internacionais ficam abaixo do que os produtores gostariam.

A suinocultura é um exemplo. As vendas externas de carne suína tiveram o melhor semestre da história, atingindo 614 mil toneladas, uma alta de 4,1%. As receitas, no entanto, recuaram para US$ 1,3 bilhão, 8% a menos do que em igual período de 2023, segundo dados da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

O frango, conforme os dados já consolidados da mesma associação, teve o desempenho mais fraco entre as proteínas neste ano. O volume exportado caiu 1,6%, para 2,6 milhões de toneladas, e as receitas recuaram para US$ 4,6 bilhões, 10% a menos.

A carne de frango continua sendo a mais consumida pelos brasileiros. Neste ano, serão 49,3 kg por pessoa, em média. O volume mostra uma recuperação em relação a 2023, mas ainda está abaixo dos de 2020 a 2022.

O consumo per capita de carne bovina sobe para 33,3 kg, o maior volume desde 2018, e o de carne suína atinge o recorde de 20,4 kg por pessoa, conforme previsões da Conab.

CRISE ARGENTINA AFETA SETOR DE LEITE



A crise econômica na Argentina afeta os laticínios do país, que passam por intensos desafios neste ano. A combinação de inflação sobre os insumos domésticos e as intervenções do governo impactam a produção e o consumo interno.

O aumento dos encargos financeiros altera o quadro do setor, que teve redução de 13% na produção do primeiro semestre deste ano, em relação a igual período do ano passado, segundo o Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos).

O órgão americano prevê que a produção do país, após ter atingido 11,7 milhões de toneladas em 2023, recue 7% em 2024.

A desvalorização da moeda, porém, dá maior competitividade ao produto argentino no mercado externo. No primeiro semestre, as exportações de lácteos aumentaram 10%, em relação às do mesmo período de 2023.