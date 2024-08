Os preços dos produtos agropecuários, embora estejam longe do pico de há dois anos, terminam julho com alta, em relação a junho, não dando muita folga para a inflação.

Quando comparados a julho de 2023, um período de baixa no campo, os preços pagos aos produtores se apresentam bem melhores.

O arroz teve forte aceleração após as enchentes no Rio Grande do Sul, mas perdeu ritmo em julho, em relação a junho. Os produtores reduzem as vendas, à espera de preços mais atraentes nos próximos meses, período que antecede a entressafra no país.

Plantação de trigo no norte do Paraná - Mauro Zafalon - 07.abr.2023/Folhapress

Os dados do mês passado do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), quando comparados aos de julho de 2023, apontam alta de 37%.

O trigo perdeu ritmo de alta devido a notícias de safras melhores na Rússia e na Argentina. Mesmo assim, a saca chegou a R$ 1.461 de média no mês passado, 12% a mais do que em igual período de 2023.

O milho esboçou alta nos primeiros meses deste ano, mas voltou a cair e acumula média de R$ 57 em julho, o menor valor em 12 meses.

Além da entrada do produto da safrinha no mercado nacional, o Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) aponta cenário melhor para a safra dos americanos. Neste ano, 68% das lavouras se encontram como boas e excelentes, acima dos 55% do ano passado.

A soja ganhou força nas médias de junho e de julho no mercado interno, mas os preços ainda ficam 6% abaixo dos de iguais meses de 2023, segundo os números do Cepea.

O produtor espera a volta da China ao mercado no segundo semestre e, consequentemente, uma melhora nas negociações. O patamar atual do dólar e os prêmios pagos nos portos favorecem as exportações.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A soja dos americanos, no entanto, entra no mercado internacional nos próximos meses, e os dados mais recentes do Usda indicam boas condições para a lavouras. O último relatório aponta que 67% delas são consideradas boas e excelentes, percentual superior aos 52% de há um ano.

O café mantém a escalada de alta. O robusta, ao atingir valor médio de R$ 1.270 por saca, supera em 96% a cotação de há um ano. A safra vietnamita desse tipo de café, que chegará ao mercado no último trimestre, e a brasileira, que está sendo colhida, não estão mostrando o potencial esperado, o que segura os preços.

A redução de oferta do robusta força a alta do arábica. Este teve média de R$ 1.420 por saca em julho, o maior patamar real desde fevereiro de 2022,.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

As proteínais animais, após um período de baixa, voltaram a ganhar preço. O leite tem o oitavo mês de alta no campo, com evolução acumulada de 32% no primeiro semestre. Os preços deste período, no entanto, ainda são 14% inferiores aos de janeiro a junho de 2023.

A arroba de boi subiu em julho, em relação a junho, mas ainda está 9% inferior ao valor de há um ano. Já o frango registra a menor média em dez meses. Apesar da baixa, os valores atuais superam em 25% os de julho de 2023.

O preço da arroba de suíno tem sustentação em alguns estados, principalmente em São Paulo e Rio Grande do Sul, mas essa tendência não é geral. A falta de renda inibe vendas em algumas regiões. As exportações, porém, ajudam a segurar os preços, que estão 16% superiores aos de julho do ano passado.

Exportações Os números iniciais da Anec (Associação Nacional dos Exportadores de Cereais), referentes a julho, apontam aceleração nas exportações de soja e retração nas de milho, em relação ao ano passado.

As vendas externas de soja sobem de 8,64 milhões de toneladas, em julho de 2023, para 9,76 milhões no mesmo mês deste ano.

Já as vendas externas de milho recuaram de 5,9 milhões de toneladas para 4,7 milhões no mesmo período, segundo a Anec.

Biodiesel

O PIB (Produto Interno Bruto) da cadeia da soja e do biodiesel, após alta de 21% em 2023, deverá diminuir 5,33% neste ano, devido à quebra da safra e preços menores da soja, o que trará reflexos na cadeia do setor.

O PIB da cadeia deverá recuar para R$ 422 bilhões. A maior produção de biodiesel e as exportações de farelo de soja inibem uma queda ainda maior, segundo estudo do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) e da Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais.

Renda

Com a quebra de safra e preços menores, o PIB da soja deverá recuar 13,1% no ano. A baixa nos preços relativos da cadeia produtiva poderá gerar um recuo de 33,15% na renda real, segundo as entidades.