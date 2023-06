O Brasil passa por um período de crescimento chinês. Quer dizer, o ritmo de aumento da população dos dois países foi parecido na última dúzia de anos, na casa dos 6%. A China, como se sabe, teve uma política muito dura de controle dos nascimentos. A população brasileira estaria crescendo pouco? Pouco por qual critério?

Antes de prosseguir, relembre-se que a taxa de crescimento calculada pelo Censo de 2022 causou surpresa. A população recenseada é de cerca de 203 milhões, 11 milhões menor do que aquela de projeções ou estimativas da Pnad, do IBGE. Por essas contas a população vinha crescendo a um ritmo anual na casa de 0,8% ao ano; pelo Censo, a pouco mais de 0,5%.

A diferença causa um certo furdunço, ainda pouco informado, pois faltam detalhes do Censo para se pensar o que houve. Pode bem ser que a calibragem das pesquisas do IBGE estivesse meio torta por falta de uma contagem de população de meio de década, para o que não houve dinheiro.

Pedestres circulam na rua 25 de Março, no centro de São Paulo - Zanone Fraissat - 19.mar.2022/Folhapress

Uma instituição de estado central vai sendo sucateada. O governo federal gasta R$ 2 trilhões por ano, mas falta para o IBGE (não se está falando do atual governo). É uma vergonha e uma burrice.

Isto posto, é melhor acreditar no Censo do que em estimativas.

A população do Brasil cresce pouco? A comparação internacional é difícil. Considerem-se, por exemplo, o crescimento da dúzia de anos de 2009 a 2021 ou de 2007 a 2019, segundo as bases de dados do Banco Mundial.

Na Europa, há o grupo dos países com crescimento baixo e cadente, menos de 2% no período, como Alemanha, Itália, tendendo a zero, ou Portugal e Grécia, negativos. Mas, na França, a população cresceu perto de 5%. No Reino Unido, perto de 9%. Nas felizes Dinamarca e Holanda, em torno de 6%. Nos países da OCDE, perto de 7,5%.

A população dos Estados Unidos cresceu 9%. No México e no Chile, em torno de 15%.

Esses dados têm de ser tomados com um grão de sal e outro de calmante. São estimativas, em parte feitas no morticínio da epidemia. Podem ter desvios também. Ainda assim, dá para perceber a disparidade demográfica entre países semelhantes em termos socioeconômicos. Migração e crises econômicas ajudam a entender apenas um pouco das diferenças.

Um problema do crescimento populacional baixo em uma economia de renda média (e descendo) como a do Brasil é o envelhecimento precoce. Em breve, podemos ter pouca gente trabalhando em relação ao número de dependentes (soma de crianças e aposentados, grosso modo).

Já era previsível que o Brasil precisaria de uma política de atração de imigrantes —vide a falta de mão de obra qualificada quando o país crescia. Agora, deve se tornar um assunto crítico.

O que causou essa desaceleração do crescimento brasileiro? A gente nem sabe ainda como ficou a população por faixa de idade, para começar.

O colapso econômico dos anos 2010 e a epidemia derrubaram os números? Feita a conta por períodos de dúzias de anos, o Brasil já teve colapsos piores, como nos anos 1990. Nesta crise, uma geração teria perdido a esperança no país e/ou de ter filhos?

Que mudança cultural ou social houve quanto à família? Na atitude das mulheres? Emigração enfim maior do que imigração pode ter tido algum efeito? Seria pequeno, a julgar pelo histórico do país.

O fato maior é que nos conhecemos pouco. Os números do Censo devem até mudar o entendimento que temos do universo do trabalho e das andanças da economia brasileira. Qual a proporção dos que têm trabalho ou procuram emprego, por exemplo?

O número de moradores por domicílio caiu brutalmente de uma década para outra (3,3 para 2,7). O que isso diz sobre moradia, cidades, família, programas sociais? Quantas crianças vão precisar de escola e professores?

Não sabemos bem de nada disso.