Como pode acontecer uma reviravolta positiva na economia brasileira, ainda que não seja grande mudança de ritmo e que tratemos apenas do curto prazo (até dois anos)? Esse é o assunto. Pelo menos por enquanto, discutir decisão do Banco Central é chover no molhado de um leite derramado.

A direção do BC baixou a meta para a Selic de 12,75% ao ano para 12,25%, como previsto. Sugeriu que são quase certos cortes de 0,5 ponto percentual nas reuniões de 13 de dezembro próximo e de 31 de janeiro de 2024, afora mais desastres, como guerra generalizada no Oriente Médio ou encrenca maior com os juros dos EUA.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento no Planalto - Gabriela Biló - 27.out.2023/Folhapress

No mais, o comunicado foi o de sempre. Taxas de juros dependem do que vai ser feito do déficit do governo. A Selic continuará em nível "contracionista" (segurando a economia), entre 8,5% e 9,5%, enquanto inflação e expectativas não estiverem na meta de 3%. No ritmo atual, a Selic iria a 8,5% ao ano apenas em setembro do ano que vem. Nos chutes dos povos do mercado, a Selic para antes disso, entre 9,25% e 10%.

Seria um nível ainda horrível, mas não é só por aí que vamos sair da mediocridade ou evitar coisa pior.

Para começar a conversa, é preciso lembrar que a meta da Selic do BC é uma taxa de curtíssimo prazo para o mercado de atacadão de dinheiro (entre bancos). Influencia, mas não determina, as taxas de outros prazos do custo de empréstimo para o governo e demais.

No mercado, as taxas de prazo superior a dois anos ESTÃO MAIS ALTAS do que em 1º de agosto, um dia antes de o BC começar os talhos da Selic. A julgar pelos movimentos das taxas e por conversas com negociadores de dinheiro grosso, estão mais altas por causa de juros americanos (altos, por mais tempo) e por que a meta fiscal é frouxa ou talvez nem exista (vide o sururu do "déficit zero").

O futuro próximo da economia parece cinzento. O terceiro trimestre foi fraco e o quarto não começou bem, embora seja preciso fazer a ressalva de que não estejamos entendendo bem o ritmo da economia pelo menos desde 2021. Isto posto, a indústria de transformação ("fábricas") continua estagnada; cai pelas tabelas o consumo de bens de capital (investimento em máquinas, equipamentos e softwares etc.).

A recuperação do investimento poderia compensar a falta de estímulos novos ao consumo (o emprego esfria e não haverá aumentos grandes de benefícios sociais). Resta saber o que será das exportações e, talvez, dos imóveis.

Em economia, isso é quase assunto de dia a dia, curtíssimo prazo. O que fazer para não deixar a peteca cair, para evitar que o PIB de 2024 cresça (bem) menos do que em 2023?

Mesmo que o governo Lula trabalhe muito bem, suas maiores contribuições não fariam lá grande efeito ainda neste mandato. Por exemplo, será um grande feito aprovar uma reforma tributária (desde que ela não seja destruída pelo lobby da elite econômica brasileira); têm sido aprovadas reformas microeconômicas relevantes.

No mais, falta imaginação ou rapidez. Não apareceu o tal plano de transição verde e/ou tecnológica ou novidade maior.

De imediato, o que era possível fazer era controlar déficit e dívida; não lançar ainda mais descrédito sobre o arcabouço fiscal. Assim haveria ao menos uma contenção das taxas de juros. Como se viu, o governo acendeu um monte de dinamite sob o seu plano fiscal.

Cerca de R$ 30 bilhões extras em obras públicas não vão compensar as condições financeiras apertadas (mesmo com Selic em baixa), o desânimo empresarial, a depressão industrial, a falta de dinheiro para mais benefícios sociais —isso se houver obra relevante. O governo precisa é arrumar a casa, apresentar um cronograma de medidas sensatas e desistir de seus velhos fetichismos econômicos. Ainda dá tempo.