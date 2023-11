Confira quanto rende a poupança com a Selic a 12,25% ao ano

São Paulo

Nesta quarta-feira (1º), o Banco Central reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual, para 12,25% ao ano. A medida acompanha a desaceleração da inflação e visa impulsionar a economia brasileira, ao tornar o custo do crédito mais barato e os investimentos de renda fixa menos rentáveis.

A poupança, porém, não é afetada pela medida do BC. Como a Selic está acima de 8,5%, sua rentabilidade é fixa em 0,5% ao mês mais o acréscimo da TR (taxa referencial), que, por sua vez, é definida mensalmente pelo BC. Isso equivale a uma rentabilidade anual de 6,17% mais a TR.

Como a Selic está acima de 8,5%, a rentabilidade anual da poupança é de 6,17% mais a TR (taxa referencial) - stock.adobe.com

Para novembro, o BC estipulou a TR em 0,1019%, o que leva a poupança a uma rentabilidade mensal de 0,6019% neste mês. Segundo a estimativa do Focus, este valor é o dobro da inflação esperada para o período, de 0,30%.

Como a previsão é que o ciclo de queda da Selic se encerre em 9,25% no ano que vem, a remuneração da poupança segue em 6,17% mais TR em 2024, acima da inflação esperada para todo o período, de 3,90%.

Apesar de ainda ter um ganho real, a poupança é um dos investimentos menos rentáveis entre os instrumentos de renda fixa. Ela equivale a um CDB com rentabilidade de 85% do CDI, abaixo do praticado pelo mercado.

O Tesouro Selic, recomendado por especialistas para alocar a reserva de emergência também supera a caderneta. Este título está com uma rentabilidade anual de Selic mais 0,0306% no papel com vencimento em 2026 e de Selic mais 0,1654%,no papel para 2029.

Na comparação com os fundos de renda fixa, as poupanças são mais rentáveis que aqueles com taxas de administração superiores a 2,50% ao ano, diz Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor-executivo de estudos e pesquisas econômicas da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade).

"Tal fato ocorre uma vez que a caderneta de poupança tem seu ganho garantido por lei [TR mais 6,17% ao ano] e não sofre qualquer tributação, diferentemente dos fundos de renda fixa", diz Oliveira.

O Imposto de Renda sobre os fundos de renda fixa segue a tabela regressiva, que varia de 22,5%, em resgates até seis meses a 15%, em resgates após dois anos. Veja abaixo:

Prazo de resgate alíquota de IR Entre 0 e 180 dias 22,5% Entre 181 e 360 dias 20% Entre 361 e 720 dias 17,5% Acima de 721 dias 15%

Veja quanto rendem R$ 10 mil na poupança e em fundos de renda fixa com a Selic a 12,25% em um ano*:

Poupança: R$ 744,00 (7,44% ao ano), totalizando R$ 10.744,00;

Fundo com taxa de 0,50%: R$ 925,00 (9,25% ao ano), totalizando R$ 10.925,00;

Fundo com taxa de 1,00%: R$ 873,00 (8,73% ao ano), totalizando R$ 10.873,00;

Fundo com taxa de 1,50%: R$ 808,00 (8,08% ao ano), totalizando R$ 10.808,00;

Fundo com taxa de 2,00%: R$ 757,00 (7,57% ao ano) totalizando R$ 10.757,00;

Fundo com taxa de 2,50%: R$ 706,00 (7,06% ao ano), totalizando R$ 10.706,00;

Fundo com taxa de 3,00%: R$ 655,00 (6,55% ao ano), totalizando R$ 10.655,00.

*Fonte: Anefac