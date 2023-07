Choripán no donut e hambúrger de miojo: Festival Smorgasburg leva comidas criativas ao Obelisco

São Paulo (SP)

Um choripán que vem dentro de um donut, um hambúrguer servido no pão de rámen, um cheescake de arco-íris e até um drinque com calda de pipoca. Neste final de semana, os paulistanos poderão provar essas e outras centenas de opções gastronômicas inventivas na terceira edição do festival Smorgasburg.

Choridonut, um choripán feito no donut glaceado, é uma das invenções servidas no festival de gastronomia criativa Smorgasburg, no Obelisco do Ibirapuera - Divulgação

Nascido em 2011 em Nova York, onde acontece semanalmente, o evento dedicado à gastronomia criativa se espalhou por outras capitais do mundo, chegando à capital paulista em 2019, com uma segunda edição já no período pós-pandemia, em 2022.

Neste ano, além de um sistema de espera online para que ninguém perca tempo com filas, o Smorgas —para os íntimos— lança também um um bar próprio, comandado pelo mixologista Vitor Marino.

A carta do SmorgasBar segue a vibe criativa do festival, com drinques diferentões como o Pig da 5ª, com bacon e defumado de charuto, e o Emily Roebling, com rum, licor de flor de sabugueiro e perfume de flor de laranjeira —a criação homenageia a engenheira responsável pela finalização da ponte do Brooklyn, em Nova York.

Antes de ir, vale conferir a programação do Smorgas Music Stage, que recebe diferentes gêneros. No sábado, destaque para o reggae ao pôr do sol do grupo Marley Nights e para o jazz da cantora Lucille Berce, que se apresenta também no domingo.

Para aproveitar o festival ao máximo, vale ir acompanhado ou em grupo e fazer vários pedidos para dividir, já que muitas das porções, como o El Burritogro, são bastante generosas e valem como uma refeição completa.

Veja os destaques gastronômicos do Festival Smorgasburg