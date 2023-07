'Girl dinner': mulheres viralizam no TikTok com opções práticas para o jantar

The New York Times

Está 32 graus lá fora, você está com calor e cansada demais após um longo dia de trabalho para preparar uma refeição "de verdade". Por sorte, está sozinha em casa –sem filhos, sem parceiro, sem colegas de apartamento—, de modo que pode comer o que bem entender no jantar, sem precisar levar em conta as preferências ou necessidades nutricionais de outros.

Você pega um saquinho de pipoca, um cálice de vinho, um pouco de pão, queijo e um pedaço de chocolate e se acomoda no sofá para passar algumas horas lanchando e assistindo à TV. Existe algo melhor que isso? Bem-vinda ao "girl dinner" (jantar de garota).

Segundo o TikTok, onde a tendência já atraiu mais de 30 milhões de visualizações, o "girl dinner" é algo que pode ser comparado a um lanche esteticamente agradável: vários comestíveis arrumados em um prato de modo visualmente atraente e que, quando consumidos em volume suficiente, constituem uma refeição. Ou pelo menos essa é a ideia.

No TikTok, mulheres compartilham seus pratos de petiscos feitos para uma pessoa - Alana Laverty/The New York Times

Um "girl dinner" típico pode incluir algum tipo de fruta, um naco de chedar, salame fatiado, cream crackers gostosinhos e um pratinho de azeitonas. O prato é "ao mesmo tempo caótico e saciante", segundo um comentário no TikTok, e não requer o trabalho de pensar antecipadamente nos ingredientes, cozinhar e organizar a comida no prato, como é o caso com uma refeição de fato. Ou, como disse outra comentarista: "não há preparo, apenas vibes".

A tendência começou há alguns meses quando Olivia Maher, assistente de showrunner que está desempregada no momento devido à greve dos roteiristas, postou um vídeo no TikTok louvando as vantagens de uma montagem simples, inspirada na alimentação de camponeses medievais, que ela batizou de "girl dinner".

"Acho que o conceito de 'girl dinner' me veio à cabeça durante uma caminhada que eu estava fazendo com uma amiga", disse Maher, 28 anos, falando de seu apartamento em Los Angeles.

Ela e sua amiga estavam falando da perfeição ímpar do pão com queijo como uma refeição por si só, tão simples quanto satisfatória. "Adoramos comer desse jeito, e parece uma coisa tão própria de garota porque fazemos isso quando nossos namorados não estão presentes e a gente não precisa se preocupar em preparar um ‘jantar normal’ –basicamente, que inclua uma proteína, uma verdura e uma base, tipo arroz ou batata."

Ela decidiu estrear a frase no TikTok. "Este é meu jantar", diz Maher no vídeo, virando a câmera de seu telefone para exibir seu prato: fatias de pão e de queijo, parte de uma baguete, algumas uvas, picles e uma taça de vinho tinto. "Chamo isso de girl dinner." Desde que ela postou o vídeo de 15 segundos, em maio, o clipe já foi visto mais de 1 milhão de vezes.

Alanna Laverty, 28 anos, criadora de conteúdos alimentares residente em Londres, aderiu à frase imediatamente e contou que começou a preparar o que descreveu como "pratos de lanches" para o jantar no verão, quando estava quente demais para pensar em acender o fogão.

"Cozinhar uma refeição completa se torna repetitivo e exaustivo, especialmente no verão", ela disse. "Na hora do jantar, pegávamos um queijo principal para ser nossa proteína principal, procurávamos um pão fresquinho e colocávamos tudo no prato. Hoje esse é um jeito de comer que é muito comum para mim."

Laverty começou a postar seus pratos de lanches lindamente dispostos no TikTok no ano passado. Quando a tendência do girl dinner começou a decolar, ela disse, "pensei: ‘Nunca antes me identifiquei tanto com uma coisa’".

"Foi aquela sensação de ‘meu Deus, eu não sou a única’", ela disse. "Adoro qualquer coisa que celebra uma coisa que todas as mulheres estão fazendo, mas que não sabemos que estamos todas fazendo."

Algumas pessoas comentaram que comer lanches não é o bastante para satisfazer seu apetite e que, em alguns casos, isso pode estar mascarando um transtorno alimentar.

"'Girl dinner’ na verdade talvez seja ‘garota, procure um médico, por favor, porque você tem um transtorno alimentar’", escreveu um usuário no TikTok.

Mas as pessoas que aderiram à tendência destacam que as "girl dinners"não envolvem privar-se de nada. As mulheres são programadas há muito tempo para encarar a comida como inimiga, mas a tendência significa abraçar o simples prazer do lanche como uma refeição. O "girl dinner" representa uma escolha consciente de optar por não ceder à tirania de cozinhar e lavar a louça. E também é um jeito prático de acabar com restos que você pode ter na geladeira.

Pelo menos uma nutricionista já indicou que aprova a tendência. Kathrine Kofoed, 27 anos, nutricionista e coach de saúde de Portland, Oregon, sugeriu que parte da razão pela qual o "girl dinner"está sendo tão bem recebido é que ele reafirma o modo como as mulheres já se alimentam. "É uma alternativa agradável à cultura das dietas e a todas essas expectativas rígidas em relação a o quê a comida deve ser."

"Acho muito mais problemático as pessoas que comem excessivamente e depois se limitam, numa compulsão alimentar periódica, ou as que simplesmente têm uma relação muito complicada e desordenada com a comida", disse Kofoed. Ela apontou para os benefícios de "sentirmos mais alegria e prazer com a comida que comemos".