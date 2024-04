Preços altos derrubam demanda global por vinho ao menor nível em 27 anos

Reuters

Em 2023, o consumo global de vinho caiu para o seu nível mais baixo desde 1996. A inflação elevou os preços para máximos históricos, desencorajando os consumidores que já enfrentavam menor poder de compra, disse a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) nesta quinta-feira (25).

A OIV, sediada em Paris, estimou o consumo mundial de vinho em 2023 em 221 milhões de hectolitros (mhl), uma queda de 2,6% em relação a 2022 e 7,5% abaixo de 2018. Um hectolitro equivale a 133 garrafas padrão de vinho.

Vinhos feitos com uvas americanas no Oká Caburé - Ronny Santos/Folhapress

Tensões geopolíticas, particularmente a guerra na Ucrânia, e as subsequentes crises energéticas, juntamente com as perturbações na cadeia de abastecimento global, resultaram em custos mais elevados de produção e distribuição, o que, por sua vez, levou a aumentos significativos nos preços para os consumidores de vinho, diminuindo a demanda global, disse a OIV.

A queda na demanda no ano passado foi particularmente grande na China, estimada em menos 25%.

Embora o consumo de vinho na China tenha aumentado acentuadamente no início do século, em linha com uma classe média em crescimento, caiu mais de 60% nos últimos cinco anos para 6,8 mhl devido às restrições da COVID-19 e às pressões de preços que tendem a ter um efeito maior em mercados mais jovens como a China, disse o Diretor-Geral da OIE, John Barker, aos repórteres.

Em termos de comércio, o volume total de trocas de vinho caiu 6,3%, para 99 mhl, mas apenas 4,7% em valor, para 36 bilhões de euros (cerca de R$ 200 bilhões), já que o preço médio de um litro de vinho atingiu um recorde, disse a OIV.

A OIV reduziu ainda mais sua estimativa para a produção de vinho do ano passado, para 237 mhl, a partir de uma estimativa inicial de médio prazo de 244 mhl divulgada em novembro passado, agora 10% abaixo da produção de 2022 e a mais baixa em mais de 60 anos.

A forte queda se deve ao mau tempo, incluindo geadas precoces, chuvas intensas e seca, juntamente com doenças fúngicas generalizadas nos Hemisférios Norte e Sul.

A Itália produziu sua menor safra de vinho desde 1950, com 38,3 mhl, mais de 23% abaixo do ano anterior, perdendo assim sua liderança na produção de vinho para a França.

Para 2024, as estimativas preliminares para o Hemisfério Sul apontam para uma recuperação nos dois maiores produtores, Austrália e Argentina, após uma forte queda no ano passado, mas permaneceriam 4% e 6%, respectivamente, abaixo da média de 2018/23.

Uma primavera fria e uma colheita tardia levariam o Chile a produzir menos vinho pelo terceiro ano consecutivo, uma queda de 17% em média.