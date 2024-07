Conheça uma receita de macarrão picante que leva atum e abobrinha

The New York Times

Espaguete com atum é um daqueles pratos adaptáveis da despensa que você pode enfeitar com o que tiver à mão. Basta cozinhar alho, cebola, cebolinha em bastante azeite, adicionar macarrão al dente à panela (e a água de cozimento), e finalizar com uma lata de atum desfiado por cima.

Macarrão picante com atum e abobrinha - Rachel Vanni/New York Times

Esta versão adiciona abobrinha, ervas frescas e qualquer tipo de pasta de pimenta que você goste (gochujang, harissa, aji amarillo, sambal oelek ou sriracha) para brilho e calor.

Apenas observe que algumas pimentas são mais ardentes do que outras, então se você não tem certeza de quanto adicionar, vá acrescentando gradualmente, provando conforme avança.

Também dá para substituir a abobrinha por outros legumes (berinjela, pimentões, folhas verdes) conforme entrem na estação. Simples, econômico e muito satisfatório, é um prato pós-trabalho para fazer repetidamente.

macarrão picante com atum e abobrinha

Rendimento: 2 a 3 porções

Tempo total: 30 minutos

Ingredientes

1/2 colher (chá) de sal marinho fino ou de mesa, mais a gosto

220g de macarrão longo e fino, como bucatini, espaguete ou linguini

3 colheres de sopa de azeite extra virgem, mais para regar

4 cebolinhas, cortadas em rodelas finas, partes brancas e verdes separadas

450g de abobrinha cortada ao meio no sentido do comprimento e fatiada em fatias de 1,20 cm

3 dentes de alho, cortados em rodelas finas

3 colheres (sopa) de alcaparras escorridas

1/2 a 3 colheres (chá) de pasta de pimenta, mais a gosto 1 xícara de ervas frescas picadas grosseiramente, como coentro e hortelã

1 lata de atum, escorrido

2 colheres (chá) de suco de limão fresco, mais a gosto

Preparo

1. Em uma panela bem salgada de água fervente, cozinhe o macarrão de acordo com as instruções da embalagem até ficar al dente. Escorra, reservando 1/2 xícara de água do macarrão.

2. Enquanto isso, em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione as partes brancas da cebolinha e cozinhe até perfumar, cerca de 1 minuto. Adicione a abobrinha e 1/2 colher de chá de sal, e cozinhe até dourar e ficar macia, de 7 a 12 minutos. Adicione o alho, as alcaparras e a pasta de pimenta, e cozinhe, 1 a 2 minutos, ou até que o alho esteja perfumado. Prove e tempere com mais sal, se necessário.

3. Adicione 1/2 xícara de água do macarrão, deixe reduzir até sobrar um pouco na panela, de 3 a 4 minutos, depois adicione o macarrão e 1/2 xícara de ervas, e misture bem para cobrir. Misture o atum e o suco de limão, mexendo bem. Prove e adicione mais pasta de pimenta, suco de limão ou sal conforme necessário.

4. Sirva, coberto com as 1/2 xícara restante de ervas, as partes verdes da cebolinha e um fio de azeite.